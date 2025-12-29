Έβαλε πλώρη για 26ο συνεχόμενο Πανελλήνιο τίτλο ο Παπαθανασίου

Μία ανάσα από έναν ακόμη πανελλήνιο τίτλο στην πλούσια καριέρα του είναι ο Αιμίλιος Παπαθανασίου...

Ο μεγάλος Έλληνας πρωταθλητής είναι έτοιμος να πανηγυρίσει το 26ο σερί πρωτάθλημα σε πανελλήνιο αγώνα.

Η αρχή του ιστορικού ρεκόρ του Αιμίλιου Παπαθανασίου έγινε με τα Λέιζερ, ακολούθησαν τα Finn και εδώ και πολλά χρόνια ο Ολυμπιονίκης μας πρωταγωνιστεί στην κλάση Star.

Ο αγώνας είναι open και ολοκληρώνεται σήμερα το απόγευμα στον Φαληρικό Όρμο με διοργανωτή τον Ν.Ο. 78 υπό την αιγίδα της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας.

Έχουν ήδη διεξαχθεί οι πρώτες τέσσερις ιστιοδρομίες και ο Α. Παπαθανασίου με τον Στέλιο Νούτσο (Ν.Ο.78) φιγουράρουν στην πρώτη θέση έχοντας κερδίσει όλες τις κούρσες.

Δεύτεροι είναι οι Γεώργιος Καραδήμας (ΙΟΠ) - Μάριος Καραδήμας (ΣΕΑΝΑΤΚ) με τέσσερις δεύτερες θέσεις και ακολουθούν δύο ιστιοπλόοι του Ολυμπιακού, οι Αντώνης Τσότρας- Ηλίας Τσαταλιός με ισάριθμες τρίτες θέσεις.

