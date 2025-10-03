Ιστιοπλοΐα: Σε ανοδική πορεία ο Μαρμενίδης στο Παγκόσμιο Formula Kite
Στις τρεις πρώτες ιστιοδρομίες ο Έλληνας ιστιοπλόος τερμάτισε 32, 17 και 12 αντίστοιχα που τις έχει αφαιρέσει ως τις χειρότερές του.
Από εκεί και πέρα έχουν γίνει ακόμα 8 κούρσες και ο Μαραμενίδης τα πήγε πολύ καλά. Οι θέσεις του ήταν 10, 9, 12, 5, 7, 7, 5 και 3 και με 58 βαθμούς είναι 16ος σε σύνολο 61 σκαφών από 26 χώρες.
Είναι ολοφάνερο ότι στις τελευταίες πέντε ιστιοδρομίες ο Μαραμενίδης ανέβασε αισθητά την απόδοσή του και αν είχε καλύτερα πλασαρίσματα στην αρχή του αγώνα θα ήταν πολύ πιο ψηλά στη γενική κατάταξη.
Μέχρι την Κυριακή (5/10), όμως, που ολοκληρώνεται το παγκόσμιο πρωτάθλημα, ο Έλληνας αθλητής έχει τα περιθώρια να πάει ακόμα καλύτερα.
