Ο Σάκης Ψάρρας θα είναι ο νέος προπονητής της ανδρικής ομάδας βόλεϊ της Μπενφίκα με τον Έλληνα τεχνικό να τον παρουσιάζει ο πρόεδρος των «αετών», Ρουί Κόστα στο επιβλητικό μουσείο του Συλλόγου.

Ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του Σάκη Ψάρρα ανοίγει, με τον Έλληνα τεχνικό να συνεχίζει στην Πορτογαλία και την Μπενφίκα. Ο πρώην προπονητής του Μίλωνα, ομάδα την οποία έβαλε για τα καλά στον χάρτη του ελληνικού βόλεϊ παρουσιάστηκε σήμερα από τον πρόεδρο των «αετών», Ρουί Κόστα.

Η παρουσίαση έγινε στο επιβλητικό μουσείο του Πορτογαλικού Συλλόγου με έναν από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές που έχει βγάλει η χώρα αυτή, να καλωσορίζει τον νέο προπονητή της ανδρικής ομάδας βόλεϊ της Μπενφίκα.