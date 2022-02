Ενα απίστευτο πρόβλημα αντιμετώπισε ο Φινλανδός σκιέρ, Ρεμί Λίντχολμ κατά τη διάρκεια του αγώνα σκι στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου.

Μπορεί ο αγώνας σκι των 50 χιλιομέτρων ανδρών στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου να μειώθηκε στα 30 χιλιόμετρα, ωστόσο αυτό δεν βοήθησε και ιδιαίτερα τον Φινλανδό Ρέμι Λίντχολμ, ο οποίος στο τέλος του αγώνα χρειάστηκε να ξεπαγώσει τα γεννητικά του όργανα.

Οπως δήλωσε ο ίδιος μετά το τέλος του αγώνα όταν ολοκλήρωσε η προσπάθειά του, το μόριό του είχε παγώσει από το κρύο και χρειάστηκε μία θερμοφόρα για να το επαναφέρει στην κατάλληλη θερμοκρασία.

«Μπορείτε να μαντέψετε ποιο μέρος του σώματος ήταν λίγο παγωμένο όταν τελείωσα, ήταν ένας από τους χειρότερους αγώνες που έχω συμμετάσχει. Όταν τα μέρη του σώματος άρχισαν να ζεσταίνονται μετά τον τερματισμό, ο πόνος ήταν αφόρητος», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ΜΜΕ της πατρίδας του ο Λίντχολμ.

Ο Λίντχολμ πέρασε λίγο λιγότερο από μία ώρα και 16 λεπτά διασχίζοντας τη διαδρομή με παγωμένους ανέμους, ενώ ο λόγος που θεωρείται από τα πιο δύσκολα αθλήματα, είναι επειδή οι αθλητές χάνουν περίπου 1.000 θερμίδες, με πολλούς από αυτούς να καταρρέουν στον τερματισμό.

Για την ιστορία πάντως ο Λίνχολμ κατέλαβε την 28η θέση στο σκι αντοχής των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

A Finnish cross-country skier had an extremely uncomfortable experience at the Winter Olympics in Beijing this year, when his penis froze for the second time during a cross-country skiing race. https://t.co/0faYwJ9hjw