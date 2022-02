Καμπίνες με το όνομα «Sleep Rest Cabins» δημιουργήθηκαν στο Πεκίνο για τους δημοσιογράφους που βρίσκονται στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2022.

Με το όνομα «Sleep Rest Cabins» οι δημοσιογράφοι που καλύπτουν τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2022 στο Πεκίνο μπορούν να αναζητήσουν λίγη ξεκούραση στις ειδικά διαμορφωμένες «καμπίνες ύπνου».

Πρόκειται για έναν ιδιωτικό χώρο στο κέντρο πολυμέσων των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων και συγκεκριμένα για 20 καινοτόμες καμπίνες που διαθέτουν στοιχεία ασφαλείας για τον Covid-19, όπως καθαριστή αέρα και σεντόνια μιας χρήσης.

Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του Πεκίνου έχουν ξεκινήσει από τις 4 Φεβρουαρίου και θα ολοκληρωθούν στις 20 του ίδιου μήνα.

«Το Sleep Rest Cabin παρέχει ιδιωτικό χώρο για τους δημοσιογράφους στο κέντρο πολυμέσων των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων. Οι δημοσιογράφοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν την καμπίνα δωρεάν και με εύκολο τρόπο σαρώνοντας τον κωδικό QR που τους έχει δοθεί», ανέφερε ο Ζάο Γιούφενγκ, εκπρόσωπος της Keeson Technology.

