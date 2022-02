Πολλές ήδη οι καταγγελίες αθλητών και αθλητριών για τις συνθήκες που επικρατούν στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Πίσω από τις κουίντες, τα προβλήματα που υπάρχουν στις πρώτες ημέρες των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων φαίνεται να είναι πολλά. Ήδη υπάρχουν πολλά παράπονα σχετικά με τους κανόνες και τους κανονισμούς της καραντίνας, το φαγητό και το κρύο κάτω από το οποίο αγωνίζονται οι αθλητές και οι αθλήτριες.

Το περιστατικό με την Φρίντα Κάρλσον, χαρακτηριστικό. Η Σουηδή σκιέρ έτρεμε από το κρύο και κατέρρευσε στον τερματισμό της στον αγώνα του σκίαθλον (7.5 χλμ. + 7.5 χλμ.) το Σάββατο, καταλαμβάνοντας την 5η θέση.



Την ίδια ημέρα οι επικεφαλείς της σουηδικής αποστολής ζήτησαν οι αγώνες σκι αντοχής να γίνουν νωρίτερα την ημέρα για προστασία των διαγωνιζόμενων αθλητών από τις ψυχρές συνθήκες.

Σύμφωνα με τους κανόνες της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σκι, δεν επιτρέπεται η διεξαγωγή αγώνων όταν οι θερμοκρασίες πέφτουν κάτω από τους -20 βαθμούς Κελσίου.

Οι θερμοκρασίες μετρήθηκαν στους -13 βαθμούς Κελσίου όταν η Κάρλσον αγωνίστηκε, όμως ο Σουηδός προϊστάμενος της ομάδας Άντερς Μπιστρόεμ είπε στους δημοσιογράφους ότι οι θερμοκρασίες ήταν πιο κοντά στους -31 βαθμούς Κελσίου, λαμβάνοντας υπόψη την ψύχρα του ανέμου.

Ίδιο φαγητό πρωί, μεσημέρι και βράδυ

Τα παράπονα έχουν να κάνουν με την ποιότητα και την ποσότητα του φαγητού. Η ανάρτηση της Ρωσίδας αθλήτριας του διάθλου, Βαλέρια Βασνετσόβα κάνει το γύρο του διαδικτύου.

Εχει φωτογραφία από δίσκο με απλά ζυμαρικά, λίγες πατάτες, καμμένο κρέας και χωρίος σαλάτα. Και όπως ισχυρίζεται «το ίδιο φαγητό προσφέρεται για πρωινό, γεύμα και βραδινό για πέντε ημέρες ήδη».

Russian athlete Valeria Vasnetsova posted this photo on Instagram.



