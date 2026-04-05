H Ιταλική Ομοσπονδία θέλει τον Μαλντίνι για αντικαταστάτη του Γκραβίνα

Η Ιταλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (FIGC) θέλει τον Πάολο Μαλντίνι ως νέο της πρόεδρο, μετά την παραίτηση του Γκαμπριέλε Γκραβίνα.

Το ιταλικό ποδόσφαιρο βιώνει μεγάλες αναταραχές μετά την αποτυχία της εθνικής ομάδας να προκριθεί σε τρία συνεχόμενα Παγκόσμια Κύπελλα, γεγονός που προκάλεσε μια σειρά από αποχωρήσεις υψηλού προφίλ, συμπεριλαμβανομένων του προέδρου της Ομοσπονδίας, Γκαμπριέλε Γκραβίνα, του προπονητή Τζενάρο Γκατούζο, καθώς και του αρχηγού της αποστολής, Τζιανλουίτζι Μπουφόν.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα της γειτονικής χώρας τώρα, ο Πάολο Μαλντίνι έχει αναδειχθεί ως κορυφαίος υποψήφιος για να ηγηθεί των μεταρρυθμίσεων, με τον Ιταλό Υπουργό Αθλητισμού, Αντρέα Αμπόντι, να λέγεται ότι υποστηρίζει τον πρώην αμυντικό για τον ρόλο αυτό.

Η ομοσπονδία έχει δηλώσει ότι αναζητά έναν νέο ηγέτη ικανό να αναζωογονήσει το σύστημα, ο οποίος θα εστιάσει περαιτέρω στην ανάπτυξη των νέων παικτών σε όλο το ιταλικό ποδόσφαιρο.

Ωστόσο, ο διορισμός του άλλοτε αρχηγού της Μίλαν μπορεί να αποδειχθεί περίπλοκος, καθώς ο ίδιος έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι ο μόνος ρόλος του στο ιταλικό ποδόσφαιρο θα είναι στο πλευρό των Ροσονέρι, ωστόσο δημοσιεύματα κάνουν λόγο πως δεν είναι αρνητικός στο να αποκτήσει έναν ρόλο στην εθνική ομάδα.

Paolo Maldini has kept the door open regarding a return to #ACMilan in the future



Θυμίζουμε πως Μαλντίνι διετέλεσε τεχνικός διευθυντής του μιλανέζικου συλλόγου μέχρι και την αποχώρησή του το 2023, έχοντας νωρίτερα εργαστεί και ως διευθυντής ανάπτυξης.

Ο 56χρονος είναι επίσης συνιδιοκτήτης της Miami FC και παραμένει ένας από τους πιο πολυτιμημένους παίκτες της Ιταλίας, έχοντας πραγματοποιήσει 126 συμμετοχές με την εθνική ομάδα, τις 75 μάλιστα ως αρχηγός.

Οι εκλογές για τον νέο πρόεδρο της FIGC έχουν προγραμματιστεί για τις 22 Ιουνίου του 2026, με τους υποψηφίους να πρέπει να επιβεβαιώσούν τη συμμετοχή τους τουλάχιστον 40 ημέρες νωρίτερα.