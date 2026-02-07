Η Φραντσέσκα Λολομπριτζίντα, ανιψιά της διάσημης «Λολό», συνδύασε τα 35ά γενέθελιάς της με το χρυσό μετάλλιο στα 3000μ. πατινάζ ταχύτητας στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες «Μιλάνο-Κορτίνα».

Οι Ιταλοί πανηγυρίζουν το πρώτο χρυσό τους χρυσό μετάλλιο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες «Μιλάνο-Κορτίνα» χάρη σε μια αθλήτρια που φέρει ένα διάσημο επώνυμο, τη Φραντσέσκα Λολομπριτζίντα η οποία ανήμερα των 35ων γενεθλίων της έγινε ολυμπιονίκης στα 3.000μ. στο πατινάζ ταχύτητας.

Μάλιστα, η Λολομπριτζίντα συνδύασε την κορυφαία στιγμή της καριέρας της με νέο ολυμπιακό ρεκόρ στα 3:54.28 και μετά το ασημένιο μετάλλιο στο ίδιο αγώνισμα πριν από τέσσερα χρόνια στο Πεκίνο, τώρα ευτύχησε μέσα στη χώρα της να φθάσει στην υπέρτατη επιτυχία που θα μπορούσε να καταφέρει.

Η Φραντσέσκα είναι ανιψιά της Τζίνα Λολομπρίτζιντα, της διάσημης «Λολό», που εκτός από κορυφαία ηθοποιός και μοντέλο, αποτέλεσε σύμβολο της γυναικείας ομορφιάς στις δεκαετίας του 1950 και 1960 και η οποία έφυγε από τη ζωή πλήρης ημερών τον Ιανουάριο του 2023.

Η Φραντσέσκα Λολομπριτζίντα, που ήταν παγκόσμια πρωταθλήτρια στα 5000μ. πέρυσι στο Χάμαρ της Νορβηγίας, χάρισε στην Ιταλία το 3ο μετάλλιο στην 1η ημέρα των τελικών στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες «Μιλάνο-Κορτίνα».

Στο βάθρο του αγωνίσματος την ακολούθησαν η Νορβηγίδα, Ράγκνε Βίκλουντ με 3:56.54 και η Βαλερί Μαλτάις από τον Καναδά σε 3:56.93.



