H ανιψιά της Τζίνα Λολομπριτζίντα, ολυμπιονίκης ανήμερα των 35 γενεθλίων της
Οι Ιταλοί πανηγυρίζουν το πρώτο χρυσό τους χρυσό μετάλλιο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες «Μιλάνο-Κορτίνα» χάρη σε μια αθλήτρια που φέρει ένα διάσημο επώνυμο, τη Φραντσέσκα Λολομπριτζίντα η οποία ανήμερα των 35ων γενεθλίων της έγινε ολυμπιονίκης στα 3.000μ. στο πατινάζ ταχύτητας.
Μάλιστα, η Λολομπριτζίντα συνδύασε την κορυφαία στιγμή της καριέρας της με νέο ολυμπιακό ρεκόρ στα 3:54.28 και μετά το ασημένιο μετάλλιο στο ίδιο αγώνισμα πριν από τέσσερα χρόνια στο Πεκίνο, τώρα ευτύχησε μέσα στη χώρα της να φθάσει στην υπέρτατη επιτυχία που θα μπορούσε να καταφέρει.
Η Φραντσέσκα είναι ανιψιά της Τζίνα Λολομπρίτζιντα, της διάσημης «Λολό», που εκτός από κορυφαία ηθοποιός και μοντέλο, αποτέλεσε σύμβολο της γυναικείας ομορφιάς στις δεκαετίας του 1950 και 1960 και η οποία έφυγε από τη ζωή πλήρης ημερών τον Ιανουάριο του 2023.
Il minuto più bello che vedrete oggi è la folle rincorsa di un cameraman e una regia che lo tiene in onda, sfidando i rigidi protocolli olimpici e il segnale radio, per offrirci live un momento intimo e commovente: queste sono le Olimpiadi! #OlimpiadiInvernali2026 #lollobrigida pic.twitter.com/2DNWMjICHi— Jonathan F (@7jon7) February 7, 2026
Η Φραντσέσκα Λολομπριτζίντα, που ήταν παγκόσμια πρωταθλήτρια στα 5000μ. πέρυσι στο Χάμαρ της Νορβηγίας, χάρισε στην Ιταλία το 3ο μετάλλιο στην 1η ημέρα των τελικών στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες «Μιλάνο-Κορτίνα».
Στο βάθρο του αγωνίσματος την ακολούθησαν η Νορβηγίδα, Ράγκνε Βίκλουντ με 3:56.54 και η Βαλερί Μαλτάις από τον Καναδά σε 3:56.93.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.