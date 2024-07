Στην ανακοίνωση της τοποθεσίας των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων το 2034 προχώρησε σήμερα, Τετάρτη (24/7) η ΔΟΕ με το Σολτ Λέικ Σίτι ν' αναλαμβάνει τη διοργάνωση.

Για δεύτερη φορά οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες θα φιλοξενηθούν από το Σολτ Λέικ Σίτι το 2034.

Μετά το 2002 η πρωτεύουσα της Πολιτείας της Γιούτα έθεσε σοβαρή υποψηφιότητα, με την ΔΟΕ να υπολογίζει τις ήδη υπάρχουσες και σε πολύ καλή κατάσταση εγκαταστάσεις για την διεξαγωγή της διοργάνωσης.

Σημειώνεται πως το Σολτ Λέικ Σίτι έλαβε 83 θετικές ψήφους έναντι έξι αρνητικών και έξι αποχών.

