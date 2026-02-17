Η Χάβρη «έγραψε» ιστορία στο γαλλικό πρωτάθλημα

Η Χάβρη με τη νίκη της απέναντι στη Τουλούζ την περασμένη Κυριακή, «έγραψε» ιστορία στο γαλλικό πρωτάθλημα, πετυχαίνοντας κάτι μοναδικό.

Η Χάβρη φιλοξένησε τη Κυριακή (15/02) στο «Σταντ Οσεάν» την Τουλούζ στα πλαίσια της 22ης αγωνιστικής της Ligue 1 και επικράτησε με 2-1 χάρη στα δυο γκολ του Σουμαρέ (43',53'), ενώ για τους φιλοξενούμενους το μοναδικό τέρμα το πέτυχε ο πρώην αμυντικός της ΑΕΚ, Τζιμπρίλ Σιντιμπέ.

Η νίκη αυτή, πέρα από το γεγονός ότι έδωσε τεράστια βαθμολογική ανάσα στους γηπεδούχους, έγραψε τη δική της «ιστορία», καθώς ο σύλλογος από την Νορμανδία κατάφερε κάτι που καμία άλλη ομάδα δεν έχει πετύχει ποτέ στη Ligue 1.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με την Opta, η Χάβρη έγινε η πρώτη γαλλική ομάδα (από το 1992 τουλάχιστον και έπειτα, όταν άρχισε η Opta να συλλέγει στατιστικά) που κατάφερε να κερδίσει έναν αγώνα πρωταθλήματος, ενώ έπαιζε με 10 παίκτες από την έναρξη του παιχνιδιού, καθώς στο 1' ο Σενεγαλέζος αμυντικός, Αρούνα Σανγκαντέ, αντίκρυσε τη κόκκινη κάρτα για «δολοφονικό» τάκλιν πάνω σε αντίπαλο επιθετικό.

𝗟𝗘 𝗛𝗔𝗖 𝗔 𝗥𝗘́𝗔𝗟𝗜𝗦𝗘́ 𝗟'𝗜𝗠𝗣𝗢𝗦𝗦𝗜𝗕𝗟𝗘 𝗛𝗜𝗘𝗥. 🩵💙🤯



Le Havre est devenu 𝗟𝗔 𝗣𝗥𝗘𝗠𝗜𝗘̀𝗥𝗘 𝗘́𝗤𝗨𝗜𝗣𝗘 à remporter un match de Ligue 1 en ayant été réduit à 10 contre 11 𝗱𝗲̀𝘀 𝗹𝗮 𝟭𝗲̀𝗿𝗲 𝗺𝗶𝗻𝘂𝘁𝗲 𝗱𝗲 𝗷𝗲𝘂.



Faisant preuve d'une combativité… pic.twitter.com/MoMzZ9EV7l February 16, 2026

Με τη νίκη της αυτή, η Χάβρη, μέλος της οποίας είναι πλέον ο πρώην επιθετικός του ΠΑΟΚ, Αλί Σαμάτα, ανέβηκε στους 26 βαθμούς και την 13η θέση, στο +9 από τη ζώνη του υποβιβασμού, με τον σύλλογο από το γαλλικό βορρά να βρίσκεται σε τροχιά να εξασφαλίσει από νωρίς την παραμονή της στην πρώτη κατηγορία.