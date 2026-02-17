Η Χάβρη «έγραψε» ιστορία στο γαλλικό πρωτάθλημα
Η Χάβρη φιλοξένησε τη Κυριακή (15/02) στο «Σταντ Οσεάν» την Τουλούζ στα πλαίσια της 22ης αγωνιστικής της Ligue 1 και επικράτησε με 2-1 χάρη στα δυο γκολ του Σουμαρέ (43',53'), ενώ για τους φιλοξενούμενους το μοναδικό τέρμα το πέτυχε ο πρώην αμυντικός της ΑΕΚ, Τζιμπρίλ Σιντιμπέ.
Η νίκη αυτή, πέρα από το γεγονός ότι έδωσε τεράστια βαθμολογική ανάσα στους γηπεδούχους, έγραψε τη δική της «ιστορία», καθώς ο σύλλογος από την Νορμανδία κατάφερε κάτι που καμία άλλη ομάδα δεν έχει πετύχει ποτέ στη Ligue 1.
Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με την Opta, η Χάβρη έγινε η πρώτη γαλλική ομάδα (από το 1992 τουλάχιστον και έπειτα, όταν άρχισε η Opta να συλλέγει στατιστικά) που κατάφερε να κερδίσει έναν αγώνα πρωταθλήματος, ενώ έπαιζε με 10 παίκτες από την έναρξη του παιχνιδιού, καθώς στο 1' ο Σενεγαλέζος αμυντικός, Αρούνα Σανγκαντέ, αντίκρυσε τη κόκκινη κάρτα για «δολοφονικό» τάκλιν πάνω σε αντίπαλο επιθετικό.
𝗟𝗘 𝗛𝗔𝗖 𝗔 𝗥𝗘́𝗔𝗟𝗜𝗦𝗘́ 𝗟'𝗜𝗠𝗣𝗢𝗦𝗦𝗜𝗕𝗟𝗘 𝗛𝗜𝗘𝗥. 🩵💙🤯
Le Havre est devenu 𝗟𝗔 𝗣𝗥𝗘𝗠𝗜𝗘̀𝗥𝗘 𝗘́𝗤𝗨𝗜𝗣𝗘 à remporter un match de Ligue 1 en ayant été réduit à 10 contre 11 𝗱𝗲̀𝘀 𝗹𝗮 𝟭𝗲̀𝗿𝗲 𝗺𝗶𝗻𝘂𝘁𝗲 𝗱𝗲 𝗷𝗲𝘂.
Faisant preuve d'une combativité… pic.twitter.com/MoMzZ9EV7l— Actu Foot (@ActuFoot_) February 16, 2026
Με τη νίκη της αυτή, η Χάβρη, μέλος της οποίας είναι πλέον ο πρώην επιθετικός του ΠΑΟΚ, Αλί Σαμάτα, ανέβηκε στους 26 βαθμούς και την 13η θέση, στο +9 από τη ζώνη του υποβιβασμού, με τον σύλλογο από το γαλλικό βορρά να βρίσκεται σε τροχιά να εξασφαλίσει από νωρίς την παραμονή της στην πρώτη κατηγορία.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.