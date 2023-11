Απίστευτες σκηνές στην Αυστρία κατά την διάρκεια του Παγκοσμίου κυπέλλου αλπικού σκι, καθώς ακτιβιστές μπήκαν στη πίστα και πετούσαν μπογιά, την ώρα που αγωνιζόταν ο Νορβηγός Χένρικ Κριστόφερσεν.

Η απερίσκεπτη ενέργεια των ακτιβιστών (θα μπορούσε να χτυπήσει κάποιος πολύ σοβαρά) έκανε έξαλλο τον Κριστόφερσεν, ο οποίος, αφού οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους εισβολείς, πήγε να τους ορμήξει καθώς αποχωρούσαν.

Ηταν τόσο οργισμένος που χρειάστηκε να τον συγκρατήσουν αρκετά άτομα προκειμένου να μην πλησιάσει σε απόσταση… βολής.

A furious Henrik Kristoffersen has to be restrained after lunging at someone in the crowd, following race disruption by climate change activists.#fisalpine pic.twitter.com/KIJydrwYL9