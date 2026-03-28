Παναθηναϊκός: Το «θα σε χρειαστούμε» του Λεσόρ στον Γκραντ
Ο Παναθηναϊκός έδωσε συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα στη EuroLeague, επικρατώντας της Μονακό με 107-97 στο Telekom Center Athens για την 34η αγωνιστική, φτάνοντας τις τέσσερις σερί νίκες στη regular season.
Μετά το φινάλε της αναμέτρησης, ο Κέντρικ Ναν και ο Ματίας Λεσόρ έκαναν ξεχωριστή είσοδο στα αποδυτήρια των «πράσινων» και δέχτηκαν τα συγχαρητήρια από τους συμπαίκτες τους.
Μάλιστα, ο Γάλλος σέντερ απαθανατίστηκε να λέει στον Τζέριαν Γκραντ που ταλαιπωρείται από τραυματισμό στο δάχτυλο του αριστερού χεριού «Θα σε χρειαστούμε».
