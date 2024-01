Απίθανα ρεκόρ επεφύλασσε η πρεμιέρα του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος χάντμπολ της Γερμανίας, στην ποδοσφαιρική έδρα της Φορτούνα Ντίσελντορφ.

Αριθμοί που προκαλούν ζαλάδα, πέτυχαν οι Γερμανοί στην πρεμιέρα του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος χάντμπολ.

Το βράδυ της Τετάρτης (10/1) 53.586 θεατές συγκεντρώθηκαν στην MERKUR Spiel-Arena, την ποδοσφαιρική έδρα της Φορτούνα Ντίσελντορφ για τα δύο παιχνίδια του Α' ομίλου, που άνοιξαν την αυλαία του πρωταθλήματος.

Η οροφή της αρένα έκλεισε με τους χιλιάδες των θεατών να δημιουργούν μοναδική ατμόσφαιρα για τα παιχνίδια της Γαλλίας με τη Βόρεια Μακεδονία και έπειτα της Γερμανίας με την Ελβετία.

This is what 53,586 handball fans look like #ehfeuro2024 #heretoplay pic.twitter.com/ouMVuMOMNk