Ο Μουρίνιο έγινε ήδη τοιχογραφία στη Λισαβόνα από οπαδούς της Μπενφίκα: Το απίστευτο graffiti
Η επιστροφή του Μουρίνιο έπειτα απο 25 χρόνια στη Μπενφίκα, από την ομάδα την οποία ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα ήταν μία κίνηση «ρουά ματ» από τον πρόεδρο των Αετών, Ρουί Κόστα, καθώς ο Special One είναι ήδη αγαπητός στους φίλους της ομάδας.
Μάλιστα, ο Μουρίνιο στο ντεμπούτο του στις 20/9 στον πάγκο της Μπενφίκα πραγματοποίησε την πρώτη του νίκη στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του πορτογαλικού πρωταθλήματος, νικώντας την Άβες 0-3 με απόλυτο πρωταγωνιστή του παιχνιδιού, τον Βαγγέλη Παυλίδη, καθώς σημείωσε ένα γκολ και μοίρασε μία ασίστ.
Με τον Πορτογάλο προπονητή να μην είναι ούτε πέντε μέρες ο τεχνικός των «αετών», οι φίλοι της Μπενφίκα του δημιούργησαν κάτι πραγματικά αξιοθαύμαστο. Συγκεκριμένα, έφτιαξαν μία τοιχογραφία με τον Μουρίνιο, έναν αετό και το «Στάδιο Ντα Λουζ».
Η τοιχογραφία του Μουρίνιο
Fantástico trabalho. 👏— PLUS Benfica (@plusbenfica) September 21, 2025
O regresso de José Mourinho foi eternizado num mural em Rinchoa, no Município de Sintra, pintado pelo artista Styler. 🇵🇹 pic.twitter.com/oLEckzjxfw
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.