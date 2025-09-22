Ο Μουρίνιο έγινε ήδη τοιχογραφία στη Λισαβόνα από οπαδούς της Μπενφίκα: Το απίστευτο graffiti

Ο Μουρίνιο έγινε ήδη τοιχογραφία στη Λισαβόνα από οπαδούς της Μπενφίκα: Το απίστευτο graffiti

Μουρίνιο - Μπενφίκα

Οι φίλαθλοι της Μπενφίκα δημιούργησαν μία τοιχογραφία του Μουρίνιο, δείχνοντας έτσι την αγάπη και τον σεβασμό που έχουν προς αυτόν.

Η επιστροφή του Μουρίνιο έπειτα απο 25 χρόνια στη Μπενφίκα, από την ομάδα την οποία ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα ήταν μία κίνηση «ρουά ματ» από τον πρόεδρο των Αετών, Ρουί Κόστα, καθώς ο Special One είναι ήδη αγαπητός στους φίλους της ομάδας.

Μάλιστα, ο Μουρίνιο στο ντεμπούτο του στις 20/9 στον πάγκο της Μπενφίκα πραγματοποίησε την πρώτη του νίκη στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του πορτογαλικού πρωταθλήματος, νικώντας την Άβες 0-3 με απόλυτο πρωταγωνιστή του παιχνιδιού, τον Βαγγέλη Παυλίδη, καθώς σημείωσε ένα γκολ και μοίρασε μία ασίστ.

mourinho benfica

Με τον Πορτογάλο προπονητή να μην είναι ούτε πέντε μέρες ο τεχνικός των «αετών», οι φίλοι της Μπενφίκα του δημιούργησαν κάτι πραγματικά αξιοθαύμαστο. Συγκεκριμένα, έφτιαξαν μία τοιχογραφία με τον Μουρίνιο, έναν αετό και το «Στάδιο Ντα Λουζ».

 

Η τοιχογραφία του Μουρίνιο

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

