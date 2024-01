Στην ποδοσφαιρική MERKUR Spiel-Arena του Ντίσελντορφ και μπροστά σε 53.000 θεατές ξεκινά η τελική φάση του Euro 2024. Η εθνική ομάδα στην πρώτη της παρουσία θα αγωνιστεί στην Olympiahalle του Μονάχου.

Όλα είναι έτοιμα στη Γερμανία για την τελική φάση του 16ου ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ανδρών, που θα διεξαχθεί από τις 10 έως τις 28 Ιανουαρίου.

Για πρώτη φορά Euro ανδρών φιλοξενείται στη Γερμανία και οι οικοδεσπότες υπόσχονται μια εντυπωσιακή πρεμιέρα την Τετάρτη (10/1) στο Ντίσελοντορφ.

Το πρωτάθλημα θα αρχίσει με τα παιχνίδια της 1ης αγωνιστικής του Α' ομίλου στο Ντίσελντορφ, πριν ο όμιλος συνεχιστεί στο Βερολίνο.

Η Γαλλία θα αντιμετωπίσει τη Βόρεια Μακεδονία (19:00) και η Γερμανία την Ελβετία (21:45).

Τα εναρκτήρια παιχνίδια θα φιλοξενηθούν στην MERKUR Spiel-Arena, την έδρα της ποδοσφαιρικής Φορτούνα, μπροστά σε περισσότερους από 53.000 θεατές, δηλαδή θα επιτευχθεί ρεκόρ προσέλευσης για παιχνίδια χάντμπολ.

Είκοσι τέσσερις ομάδες έχουν χωριστεί σε έξι ομίλους των τεσσάρων, με τις δύο πρώτες να συνεχίζουν στη 12άδα, τον λεγέμενο main round, όπου μεταφέροντας τα αποτελέσματα θα αγωνιστούν σε δύο ομίλους των έξι.

Η Ελλάδα είναι μια από τις τρεις χώρες που κάνουν ντεμπούτο στη διοργάνωση, οι άλλες δύο είναι η Γεωργία και οι Νήσοι Φερόε.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα παίξει στον 6ο όμιλο, που θα φιλοξενηθεί στην Olympiahalle στο Μόναχο, χωρητικότητας 12.150 θεατών.

Οι αγώνες της

Πέμπτη 11 Ιανουαρίου

19:00 Πορτογαλία- Ελλάδα (COSMOTE Sport 8HD)

Σάββατο 13 Ιανουαρίου

21:30 Ελλάδα- Δανία (COSMOTE Sport 8HD)

Δευτέρα 15 Ιανουαρίου

19:00 Τσεχία- Ελλάδα (COSMOTE Sport 8HD)

1ος Ντίσελντορφ και Βερολίνο

Γαλλία

Γερμανία

Βόρεια Μακεδονία

Ελβετία

2ος Μανχάιμ

Ισπανία

Αυστρία

Κροατία

Ρουμανία

