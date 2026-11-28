Ο ΠΑΟΚ πάλεψε, πήρε τη νίκη με 26-22 απέναντι στην Ραμάτ Χασρόν αλλά δεν ήταν αρκετό για να πάρει την πρόκριση στους «16» του EHF European Cup.

O ΠΑΟΚ προσπάθησε να πάρει την πρόκριση, νίκησε με 26-22, αλλά τα εννέα γκολ διαφορά του πρώτου αγώνα που, με τα οποία νίκησε η Ραμάτ Χασρόν της έδωσαν το εισιτήριο για τους «16» του EHF European Cup, με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να μένει εκτός συνέχειας της ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή, στη μνήμη του προέδρου της Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης Ελλάδος, Κώστα Γκαντή.

Στο πρώτο μέρος του αγώνα, οι δύο ομάδες ξεκίνησαν με τον ίδιο ρυθμό με τον ΠΑΟΚ να παίρνει ελαφρύ προβάδισμα με 6-5. Η Χασρόν ανέτρεψε το σκορ άμεσα σε 7-6, ενώ ο ΠΑΟΚ πήρε νέο προβάδισμα στο παιχνίδι με 9-8. Οι εναλλαγές στο σκορ δεν σταμάτησαν εκεί, αφού η ισραηλινή ομάδα προηγήθηκε ξανά με 10-9. Αυτή η εξέλιξη του αγώνα δεν βοηθούσε τον ΠΑΟΚ που έπρεπε να ανατρέψει διαφορά εννέα τερμάτων. Ο ΠΑΟΚ έχασε μεγάλη ευκαιρία στην εκπνοή του ημιχρόνου και πήγε στα αποδυτήρια πίσω στο σκορ με 11-10.

Στο δεύτερο μέρος ο ΠΑΟΚ ανέβασε κι άλλο ρυθμό και μπήκε μπροστά με 15-13 στο 35ο λεπτό του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ κυνηγώντας τη διαφορά των εννέα γκολ, άνοιξε κι άλλο τη διαφορά με το 17-13 στο 38'. Η Χασρόν, για να μην κινδυνεύσει περεταίρω, ανέβασε στροφές και μείωσε σε 20-18. Με οκτώ λεπτά να μένουν για τη λήξη, ο ΠΑΟΚ βρήκε πάλι λύσεις στην επίθεση και μπήκε μπροστά με 24-18. Οι «ασπρόμαυροι» βρέθηκαν στο +7 με 26-19 και χρειάστηκε δύο γκολ σε δύο λεπτά για την ισοπαλία στο συνολικό σκορ. Η Χασρόν άντεξε, μείωσε σε 26-22, με τον ΠΑΟΚ να παίρνει τη νίκη αλλά δεν του έφτανε για να περάσει στους «16» της διοργάνωσης.

Τα πεντάλεπτα: 2-2, 4-3, 5-5, 6-6, 9-8, 10-11(ημχ.), 15-13, 18-14, 19-17, 21-18, 24-18, 26-22.