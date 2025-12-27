Στην ΑΕΚ μπορούν να ονειρεύονται τίτλους κι από τα κορίτσια του χάντμπολ

Η ΑΕΚ δείχνει έτοιμη να γίνει πρωταγωνίστρια και στο χάντμπολ γυναικών και το Gazzetta γράφει για την ομάδα που έχει κλέψει την παράσταση στο πρώτο μισό της περιόδου.

Η φωτογραφία που επιλέξαμε είναι χαρακτηριστική, οι παίκτριες της ΑΕΚ σήκωσαν «τοίχο» μπροστά από τη Λαμπρίνα Τσάκαλου, η ΑΕΚ σε διάστημα 12 ημερών έστησε «μπλόκο» στην τρεμπλούχο Νέα Ιωνία στα Πευκάκια, πρώτα η νίκη στο πρωτάθλημα και τώρα η πανάξια πρόκριση για την 1η φάση στο Κύπελλο Ελλάδας.

Στις 3 Νοεμβρίου οι «κιτρινόμαυρες» είχαν νικήσει και τον ΠΑΟΚ στην Πυλαία με 30-24 για το πρωτάθλημα και πλέον το δείγμα είναι περισσότερο αντιπροσωπευτικό.

Μια νέα δύναμη έχει ανατείλει για τα καλά στο χώρο του χάντμπολ γυναικών και απειλεί να σπάσει το δίπολο της Νέας Ιωνίας και του ΠΑΟΚ, των συλλόγων που τα τελευταία 13 χρόνια μονοπωλούν τους τίτλους.

«Δείξαμε πως είμαστε πολύ καλά, προκριθήκαμε και είμαστε ανοιχτά να διεκδικήσουμε τους δύο τίτλους που μας αναλογούν, το πρωτάθλημα και το Κύπελλο» δήλωσε ο τεχνικός της ΑΕΚ, Βύρων Παπαδόπουλος, μετά τη νέα νίκη επί της Νέας Ιωνίας.

Ο 39χρονος προπονητής τον Ιανουάριο του 2024 αποφάσισε να σταματήσει την ενεργό δράση και να κάνει μια στροφή στην καριέρα του, αναλαμβάνοντας την τεχνική ηγεσία της ομάδας γυναικών της ΑΕΚ, μια επιλογή που αποδεικνύεται σοφή.

Το τμήμα ιδρύθηκε μόλις το 2020, στην παρθενική της παρουσία στην Α1 κατηγορία, την αγωνιστική περίοδο 2022-23 πήρε την 6η θέση και έπαιξε στο Final 4 του Κυπέλλου στην Πρέβεζα.

Την επόμενη σεζόν η ΑΕΚ πήρε την 7η θέση, όμως με την έλευση του Παπαδόπουλου, άρχισε το «χτίσιμο» της σημερινής ομάδας. Στην αγωνιστική περίοδο 2024-25 η ομάδα βρέθηκε στην 4άδα του πρωταθλήματος, εξασφαλίζοντας και την πρώτη της έξοδο στην Ευρώπη.

Το λυκόφως του 2025 βρίσκει την ΑΕΚ πρώτη στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος με εννέα νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, στο +2 από τον ΠΑΟΚ και στο +4 από την πρωταθλήτρια Νέα Ιωνία, με την Ένωση να έχει τα δύο ντέρμπι του πρωταθλήματος στην έδρα της και την ευκαιρία να παραμείνει εκεί, αποκτώντας το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας στα play off.

Στο Κύπελλο απέκλεισε την κάτοχο Νέα Ιωνία, η πρόκριση στο Final 4 του Μαρτίου θα είναι εύκολη υπόθεση απέναντι στον Άρη Νίκαιας και στον ημιτελικό-εκτός συγκλονιστικού απροόπτου-θα συναντήσει τον ΠΑΟΚ, σε ένα παιχνίδι που θα έχει ουσιαστικά χαρακτήρα τελικού.

Στο EHF European Cup απέκλεισε στον 2ο γύρο την ισλανδική, Σέλφος, δεν τα κατάφερε απέναντι στην ισχυρή Μπεσίκτας, όμως όλα στην ώρα τους.

Η προσθήκη το καλοκαίρι της Αντρέζα Παϊζίνιο ήταν κομβική, η 26χρονη Βραζιλιάνα πλέι μέικερ είναι το μυαλό της ομάδας.

Η έλευση επίσης της Κατερίνας Μανιά, της Βραζιλιάνας πίβοτ Κριστιάνα Γκόμεζ Ντα Σίλβα, της Πολωνίδας εξτρέμ Βικτόρια Βιτκόβσκα και της αριστερής ίντερ, Μονίκ Ενρίκε Ντα Σίλβα έδωσαν ακόμα περισσότερες επιλογές στα χέρια του Παπαδόπουλου.

Παράλληλα, με την παραμονή παικτριών όπως η Έρικα Ζενέλι, η Ευγενία Σαμολαδά, η Αναστασία Παναγιωτίδου και η Ρεσέντε Γκόμες δίνουν μεγαλύτερη ισχύ στην ΑΕΚ.

Κι επειδή σε όλα τα ομαδικά σπορ η σπουδαία ομάδα ξεκινά από τη θέση του τερματοφύλακα, η 24χρονη Βραζιλιάνα, Εντουάρντα Μπαβαρέσκο, που επίσης ανανέωσε, αποτελεί εγγύηση για την ομάδα.

Για την ΑΕΚ τώρα αρχίζουν τα δύσκολα, η Νέα Ιωνία, παρότι βρίσκεται σε κρίση και ο ΠΑΟΚ δεν πρόκειται να παραδώσουν τα όπλα.

Στην Ένωση θα κληθούν να διαχειριστούν στα κρίσιμα παιχνίδια και κυρίως στα play off του πρωταθλήματος, τον ρόλο του φαβορί, ιδιαίτερα αν καταφέρουν να έχουν το πλεονέκτημα έδρας.

Ο ενθουσιασμός υπάρχει, ακόμα μεγαλύτερη είναι η δίψα για τον πρώτο ή τους πρώτους τίτλους στο κορυφαίο επίπεδο. Όπως και να έχει, αυτή η ΑΕΚ ομορφαίνει και κάνει πιο ενδιαφέρουσα τη σεζόν και είναι καλό για το άθλημα μια νέα δύναμη να κάνει την εμφάνισή της.

Αρκεί να υπάρχει πίστη στο πλάνο, υπομονή και πάνω από όλα στήριξη από τη διοίκηση και τον κόσμο αν στο τέλος της χρονιάς το αποτέλεσμα δεν είναι το επιθυμητό.

Γιατί το όνειρο των ανθρώπων που δημιούργησαν το τμήμα, δεν είναι απλά η ΑΕΚ να φθάσει κάποια στιγμή στην κορυφή, αλλά να δημιουργήσει τη δική της παντοδυναμία. Και οι φίλοι της ΑΕΚ όταν αναφέρονται στο χάντμπολ να νιώθουν υπερήφανοι και για την ομάδα των γυναικών.

Και μην ξεχνιόμαστε το χάντμπολ γυναικών αφήνει το 2025 με μια γιορτή για τη γυναίκα και τον αθλητισμό, το 1ο Φιλανθρωπικό All Star Game Handball Γυναικών, που διοργανώνει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητών Χειροσφαίρισης την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου στις 17:00 στο κλειστό γυμναστήριο Μελισσίων.

