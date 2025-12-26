1o All Star Game Χάντμπολ Γυναικών: Τα 31 αστέρια που θα πάρουν μέρος

Όλα είναι έτοιμα για τη μεγάλη γιορτή της γυναίκας και του χάντμπολ, το 1ο Φιλανθρωπικό All Star Game Handball Γυναικών, που διοργανώνει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητών Χειροσφαίρισης (Π.Σ.Α.Χ.).

Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, στις 17:00, στο κλειστό γυμναστήριο Μελισσίων «Παναγιώτης Τριανταφύλλου», με ζωντανή μετάδοση από τη Δημόσια Τηλεόραση (ΕΡΤ).

Tο 1ο All Star Game Handball Γυναικών γίνεται υπό την αιγίδα του Δήμου Πεντέλης, της Ομοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος (Ο.Χ.Ε), της Περιφέρειας Αττικής και της Εθνικής Οργανωτικής Επιτροπής Αθλητικής, Ολυμπιακής, Παραολυμπιακής Παιδείας, Ιστορίας και Αξιών «Δημήτριος Βικέλας» του ΥΠΑΙΘΑ.

Όλα τα αστέρια του χάντμπολ θα δώσουν το «παρών» στη γιορτή του αθλητισμού, της ισότητας και της κοινωνικής προσφοράς, αναδεικνύοντας την δύναμη, τη χάρη και το πάθος των γυναικών για το άθλημα.

Συνολικά 31 παίκτριες θα συνθέσουν την Team Hellas και την Team World, που θα πάρουν μέρος στην εκδήλωση και θα είναι οι πρωταγωνίστριες.

Οι συνθέσεις

Team Hellas

1.Μάγδα Κεπεσίδου (Νέα Ιωνία)

16.Εμμανουέλα Τσικνάκη (ΠΑΟΚ)

6.Μαρία Μεντεσίδου (ΠΑΟΚ)

11.Μάγδα Κουκμίση (Πυλαία)

99.Χρήστα Στουγιαννίδου (Νέα Ιωνία)

27.Μαρία Χατζηπαρασίδου (Νέα Ιωνία)

77.Αγνή Παπαδοπούλου (Πανόραμα)

20.Ολίνα Ανδρίτσου (ΠΑΟΚ)

18.Αβραμίνα Σεβδίλη (ΠΑΟΚ)

19.Δέσποινα Φράγκου (Νέα Ιωνία)

21.Κατερίνα Μανιά (ΑΕΚ)

17.Άντζελα Καρέλα (ΑΕΚ)

8.Βασιλική Γκάτζιου (ΠΑΟΚ)

5.Κατερίνα Γιαννοπούλου (Νέα Ιωνία)

10.Νικολίνα Κεπεσίδου (Νέα Ιωνία)

2.Έλενα Κερλίδη (ΠΑΟΚ)

Προπονητές

Μενέλαος Δανήλος (Καματερό)

Όλγα Βασιλείου



Team World

61.Εντουάρντα Μπαβαρέσκο (ΑΕΚ)

12.Αντρέσα Λίμα (Πυλαία)

5.Ιρίνα Ναντότσι (ΓΑΣ Καματερού)

3.Βικτόρια Βιτκόφσκα (ΑΕΚ)

22. Λαμπρίνα Τσάκαλου (Νέα Ιωνία)

17.Αντρέσα Παζίνιο (ΑΕΚ)

14.Έρικα Ζενέλι (ΑΕΚ)

19.Άνα Ρεσέντε Γκόμεζ (ΑΕΚ)

25.Αναστασία Βασιλείου (ΓΑΣ Καματερού)

11.Μυρτώ Νούλα (Αναγέννηση Άρτας)

88.Μπάρμπαρα Μπουράτο (ΠΑΟΚ)

77.Γεωργία Κουλούρη (ΠΑΟΚ)

51.Μπρούνα Ροντρίγκεζ (ΑΕΚ)

13.Ευγενία Σαμολαδά (ΑΕΚ)

56.Γκόμεζ Κριστιάνε (ΑΕΚ)

Προπονητές

Βύρων Παπαδόπουλος (ΑΕΚ)

Βάσω Σκάρα (Αναγέννηση Άρτας)

Yπό την αιγίδα

Δήμου Πεντέλης, Ομοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος (Ο.Χ.Ε), Περιφέρειας Αττικής και Εθνικής Οργανωτικής Επιτροπής Αθλητικής, Ολυμπιακής, Παραολυμπιακής Παιδείας, Ιστορίας και Αξιών «Δημήτριος Βικέλας» του ΥΠΑΙΘΑ.

Χορηγοί

Sportad, Amistim, Skeyndor by DelRio, Ανώτατες Σχολές ΑΛΦΑ ΣΑΕΚ, Apollonion, ΒΙΚΟΣ, Pizza Fan, NANOU Donuts House, DOLE, ΒΙΟ STEEL, Poniros Masterpieces Of Greek Jewellery, BOSTON Dry Cleaners, Pro Sports Erima, Ταραντίλης, Γρ. Πετρίδης @ σία, Spoon.

Υποστηρικτές

Make Place For One More Woman, Hellenic Olympians Association ΕΣΟΑ, Άλμα Ζωής - Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών Με Καρκίνο Μαστού.

Xορηγός Μετάδοσης

ΕΡΤ

Χορηγός Επικοινωνίας