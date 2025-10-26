Ο Αθηναϊκός νίκησε τον Πανελλήνιο Νεάπολης Συκεών με 36-17 στον Βύρωνα, κάνοντας ιδανική πρεμιέρα στην επιστροφή της στην Α1 χάντμπολ γυναικών.

Ο Αθηναϊκός συνδύασε την επιστροφή του στην Α1 κατηγορία χάντμπολ γυναικών με μια επιβλητική εμφάνιση και νίκη επί του νεοφώτιστου Πανελλήνιου Νεάπολης Συκεών με 36-17 στον γυμναστήριο «Στέφανος Καραλής» του Βύρωνα.

Η ομάδα του Αθηναϊκού ήταν ανώτερη από την αρχή ως το τέλος με την Αγκολέζα τερματοφύλακα, Κάρλα Μουλάμπα να ολοκληρώνει το παιχνίδι με 15 επεμβάσεις σε 23 σουτ και ποσοστό 65%!

Η τεχνικός του Αθηναϊκού, Βασιλεία Μακρόγλου δήλωσε: «Με όσα λάθη και με όσα ευτράπελα μπορεί να υπάρξουν σε μια πρεμιέρα και σε μια νεοφώτιστη ομάδα καταφέραμε να ακολουθήσουμε το πλάνο που είχαμε θέσει από την αρχή. Δεν έχω κανένα παράπονο από τα κορίτσια, τα έδωσαν όλα. Καταφέραμε να μας επηρεάσει ως προς τον ρυθμό του παιχνιδιού η παύση του ημιχρόνου. Είμαστε σχετικά ευχαριστημένες. Έχουμε αρκετά πράγματα να διορθώσουμε, τα οποία τα έχουμε εντοπίσει. Στη συνέχεια θέλω να πιστεύω ότι θα είμαστε ακόμα καλύτερες σε αυτά τα μικρά λάθη».

Τα πεντάλεπτα: 1-1, 5-1, 6-3, 10-4, 12-5, 15-7 (ημχ), 19-9, 22-11, 25-12, 28-15, 32-16, 36-17

ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Τζουανόπουλος): Μουλάμπα, Χατζηκιάδου 1, Τζούρισιτς, Μουρατίδου 3, Κούρου, Σαββαλάκη 2, Ταβάρες 5, Χαριτίδη 4, Σα Πεσόα 8, Βέτκοβα 7, Νούσια 6, Μαρούλη, Μπόζιου, Αμπατζή, Βορβολάκου

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ (Καραπαναγιωτίδου): Τσακοπούλου, Α. Φυράκου 1, Ζερβού 1, Α. Φυράκου 2, Θεοδωρίδου 1, Γιαζκουλίδου, Σαλτιέλ, Δημάκου 3, Α. Φλώρου, Β. Φλώρου 4, Χατζηδάκη, Φιλιππιάδου 4, Κουρκουλάκη 1, Στανκίδου

Διαιτητές: Νιντερέγγερ- Παπαδημητρίου, Παρατηρητής: Αντωνόπουλος, Κόκκινη: 29:42 Ζερβού, Δίλεπτα: 3-1, Πέναλτι: 3/4-4/4

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής ολοκληρώνεται τη Δευτέρα (27/10, 16:45, ΕΡΤ2 Σπορ) με τη Νέα Ιωνία να φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ, στο μεγάλο ντέρμπι