Στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας προκρίθηκαν ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, όπου θα δώσουν... μάχη για μία θέση στο Final-4 της διοργάνωσης...

Το εισιτήριο για την 8άδα σφράγισαν ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, με επικρατήσεις επί του Φέρωνα και του Άρης Νίκαιας αντίστοιχα. Οι δύο ομάδες θα βρεθούν αντιμέτωπες στα προημιτελικά για μία θέση στο Final-4 του Κυπέλλου Ελλάδας.

Οι δύο «Δικέφαλοι» είχαν εύκολο έργο κόντρα στις αντιπάλους τους για τη φάση των "16". Η ΑΕΚ δεν δυσκολεύτηκε καθόλου απέναντι στον Φέρωνα Βέροιας, επικρατώντας με 41-23 για να πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Εκεί, απέναντί της, θα βρει τον ΠΑΟΚ ο οποίος συνεχίζει την πολύ καλή πορεία του. Οι Θεσσαλονικείς έκαμψαν το εμπόδιο του Άρη Νίκαιας και στο... ρελαντί νίκησαν με 34-25 για να πάρουν μία θέση στον επόμενο γύρο του θεσμού.

Στα προημιτελικά, επίσης, πήραν την πρόκριση το Κιλκίς επικρατώντας στην παράταση του Αθηναϊκού με σκορ 34-32, ο Ιωνικός με νίκη επί του Ζαφειράκη (32-28) και τα Βριλήσσια που χρειάστηκαν τον έξτρα χρόνος της παράτασης για να το 40-35 επί του Διομήδη Άργους.

Τα δύο εναπομείναντα εισιτήρια για τη φάση των "8" του Κυπέλλου Ελλάδας θα κριθούν την Κυριακή (14/12) στις αναμετρήσεις Δούκας - Ολυμπιακός, Αερωπός - ΧΑΝΘ.

Τα αποτελέσματα

Σάββατο (13/12)

Αθηναϊκός - Κιλκίς 32-34 (κ.δ 28-28)

Άρης Νίκαιας - ΠΑΟΚ 25-34

Ζαφειράκης - Ιωνικός 28-32

Βριλήσσια - Διομήδης Άργους 40-35 (κ.δ 32-32)

ΑΕΚ - Φέρωνας 41-23

Κυριακή (14/12)