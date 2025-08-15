Κάτοικος Θεσσαλονίκης και για τη νέα σεζόν θα παραμείνει η Πένυ Αργυροπούλου, με τον ΠΑΟΚ να ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας τους.

Η έμπειρη διεθνής πίβοτ παραμένει στη Θεσσαλονίκη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η παρουσία της ενισχύει σημαντικά τη φροντ λάιν του Δικεφάλου, ενόψει μιας απαιτητικής σεζόν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο ΠΑΟΚ, και το τμήμα Χάντμπολ γυναικών, ανακοινώνουν την ανανέωση συνεργασίας με την αθλήτρια, Πένυ Αργυροπούλου, για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026.



Η Ελληνίδα διεθνής πίβοτ, γεννημένη το 1998 και με ύψος 174cm, συνεχίζει για δεύτερη σερί χρονιά στα ασπρόμαυρα.



Για την ανανέωση συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ, η Πένυ Αργυροπούλου, δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου, acpaok.gr:



''Παρότι ο τραυματισμός με άφησε εκτός για καιρό, δεν σταμάτησα ποτέ να νιώθω κομμάτι αυτής της ομάδας. Είναι μεγάλη μου χαρά που θα συνεχίσω να φοράω αυτή τη φανέλα, ειδικά σε μία τόσο σημαντική χρονιά για τον Σύλλογο. Τα 100 χρόνια ιστορίας είναι μεγάλη τιμή για όλους μας, και θα δώσω τον καλύτερο μου εαυτό για να είμαι ξανά εκεί που ανήκω, στο γήπεδο, δίπλα στην ομάδα. Εύχομαι μία σεζόν με επιτυχίες και χωρίς τραυματισμούς».