Η ΑΕΚ νίκησε τον ΠΑΟΚ με 37-31 στην άδεια από θεατές αίθουσα «Γ. Κασιμάτης» του ΟΑΚΑ στον πρώτο μεταξύ τους ημιτελικό στη Handball Premier.

Το πρώτο ημιτελικό ζευγάρι των play offs της Handball Premier ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ ήταν ένα σπουδαίο ντέρμπι για 50 περίπου αγωνιστικά λεπτά, όμως στο τελευταίο του κομμάτι οι «κιτρινόμαυροι» είχαν περισσότερες λύσεις, επέβαλαν τον ρυθμό τους κι έφθασαν στο νικηφόρο 37-31 στην αίθουσα «Γ. Κασιμάτης» του ΟΑΚΑ.

Χωρίς τον κόσμο της, καθώς η ΑΕΚ εκτίει τιμωρίας της έδρας της για τρεις αγωνιστικές, η Ένωση έκανε το 1-0 στη σειρά των ημιτελικών με τον ΠΑΟΚ κι αν νικήσει και την Πέμπτη (23/4, 17:00, ΕΡΤ 2 Σπορ) στο «Σπίτι του Χάντμπολ» στη Μίκρα, αυτόματα θα προκριθεί στη σειρά των τελικών.

Σε αντίθετη περίπτωση όλα κριθούν τη Δευτέρα (27/4, 16:30, ΕΡΤ 2 Σπορ) σε 3ο αγώνα στο ΟΑΚΑ, που με τα σημερινά δεδομένα θα γίνει χωρίς οπαδούς, αν και η ΑΕΚ έχει ασκήσει έφεση στην απόφαση του αθλητικού δικαστή.

Γεμάτο ρυθμό το 1ο ημίχρονο

Στο πρώτο ημίχρονο και οι δύο ομάδες επέλεξαν γρήγορο ρυθμό, προσφέροντας θέαμα και 38 γκολ, σε αντίθεση με τον 2ο ημίχρονο στο οποίο οι αντίπαλοι επέλεξαν περισσότερο τις οργανωμένες επιθέσεις.

Με γκολ από τους Αραμπατζή και Παναγιώτου η ΑΕΚ προηγήθηκε με 5-2 (7'), με τον Κουκουλά να διατηρεί αυτό το προβάδισμα, 7-4, στο 9' Η ΑΕΚ με τους Τοριάνι και Παναγιώτου συντήρησε διαφορά δύο γκολ, 10-8 (14'), όμως ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε γρήγορα σε 10-10 (15').

Με τους Κουκουλά και Στούμπερ η ΑΕΚ βρέθηκε ξανά με πλεονέκτημα δύο γκολ, 12-10, στο 19', με τον Γκαρέν να σκοράρει για το 14-12 (21').

Ο Παναγιώτου με δύο γκολ, έκανε το 15-13 και το 16-14 (24'), όμως οι Αιγύπτιοι παίκτες του ΠΑΟΚ, έφεραν την ανατροπή: Με ένα γκολ από τον Φεράς, δύο από τον Σαλέμ κι ένα από τον Σεμπίμπ οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με 18-16 (27').

Οι γηπεδούχοι απάντησαν σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, με τους Μπάρος και Παναγιώτου για το 18-18, με τον Κουκουλά να νικά τον Άρσιτς και να διαμορφώνει το 19-19 για το πρώτο ημίχρονο.

Ο ΠΑΟΚ «κόλλησε», η ΑΕΚ «καθάρισε»

Mε τον Ματέους Ντε Σόουζα να ξεκινά εντυπωσιακά στο β΄ ημίχρονο κάτω από την εστία της ΑΕΚ και τους Παναγιώτου και Κουκουλά, οι «κιτρινόμαυροι» προηγήθηκαν με 21-19 (34'), όμως ο ΠΑΟΚ έφερε νέα ισοπαλία με τους Σαλέμ και Τεμελκόφσκι (21-21).

Ο Τοριάνι με εκτέλεση πέναλτι έκανε το 23-21 για την ΑΕΚ (37'), αλλά ξανά το ίδιο σκηνικό, με τον Παπαβασίλη να ισοφαρίζει σε 23-23 (41').

Mε γκολ από τον Δημήτρη Παναγιώτου, η ΑΕΚ ξέφυγε με 27-25 (45'), με τον Στούμπερ να φέρνει τους γηπεδούχους ξανά στο +3 (29-26) στο 47'.

Με υπέροχη εκτέλεση από τον Κουκουλά έγινε το 30-27 (48') και με δύο γκολ από τον Παναγιώτου η ΑΕΚ βρέθηκε για πρώτη φορά στο +4 στον αγώνα, με 31-27 στο 49' και 32-28 (51').

Ο Στούμπερ έκανε το 33-29 (54'), με τον Ματέους Ντε Σόουζα στο κρίσιμο σημείο να είναι ανίκητος και τους «κιτρινόμαυρους». Ο Παναγιώτου συνέχισε να δίνει λύσεις, πετυχαίνοντας το 34-29 (57'), με τον Μπάρος να δίνει «αέρα» έξι γκολ (35-29) στο 58' και να φθάσει στο τελικό 37-31.

Τα πεντάλεπτα: 3-1, 7-5, 10-10, 13-12, 16-16, 19-19 (ημ.), 21-20, 23-22, 27-25, 31-27, 33-29, 37-31.

Το πρόγραμμα των ημιτελικών

1ο παιχνίδι

Σάββατο 18 Απριλίου

Δευτέρα 20 Απριλίου

ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 37-31

2ο παιχνίδι

Τρίτη 21 Απριλίου

17:00 Καματερού Ιωνικός ΝΦ - Ολυμπιακός (ΕΡΤ 2 Σπορ)

Πέμπτη 23 Απριλίου

17:00 «Σπίτι του Χάντμπολ» ΠΑΟΚ- ΑΕΚ (ΕΡΤ2 Σπορ)

3ο παιχνίδι Αν χρειαστεί

Σάββατο 25 Απριλίου

Ηλιούπολης Ολυμπιακός - Ιωνικός ΝΦ

Δευτέρα 27 Απριλίου

ΟΑΚΑ 16:30 ΑΕΚ- ΠΑΟΚ (κεκλεισμένων των θυρών) ΕΡΤ 2 Σπορ



