Διπλό εξάδας ο Ζαφειράκης στη Νέα Κίο

Ο Ζαφειράκης Νάουσας νικώντας τον Διομήδη Άργους εκτός έδρας με 26-21, πλέον βάζει στόχους εξάδας στη Handball Premier.

Ο Ζαφειράκης Νάουσας έφυγε από τη Νέα Κίο με μια σπουδαίας σημασίας νίκη επί του Διομήδη Άργους με 26-21 για τη 10η αγωνιστική της Handball Premier.

Mε το 3ο εκτός έδρας δίποντο ο Ζαφειράκης απομακρύνθηκε για τα καλά από τη ζώνη υποβιβασμού, πετυχαίνοντας με ευκολία τον πρώτο στόχο, πιάνοντας τον Ιωνικό ΝΦ στην 5η θέση. Οι «Λύκοι» γνώρισαν την 6η ήττα και πλέον απέχει τρεις βαθμούς από τους Ζαφειράκη και Ιωνικό.

Η ομάδα της Νάουσας είχε από την αρχή την πρωτοπορία, ξεφεύγοντας με 10-5 στο 25' και κλείνοντας το πρώτο ημίχρονο στο 14-8. Στους ίδιους ρυθμούς κύλησε και το β' ημίχρονο, με τους φιλοξενούμενους να διατηρούν διαφορά ασφαλείας και να φθάνουν στο τελικό 26-21.

Τα πεντάλεπτα: 1-3, 3-5, 3-6, 5-7, 5-10, 8-14 (ημχ), 11-17, 14-19, 16-21, 18-23, 19-24, 21-26

ΔΙΟΜΗΔΗΣ (Ζαραβίνας): Μαξίμοβιτς, Κωστούλας, Ορφανός 1, Τσέλιος 2, Τσαγκαρέλης, Γιαννόπουλος, Τσάκαλος 2, Ζάκι, Ασβεστάς 4, Τρούλος 9, Μπαρόσο, Βλαχοσπύρος, Χατζίδης, Ανδριανάκος, Κυριακίδης 3, Μάρτινσεν.

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ (Δεληγιάννης): Μπόλας 1, Πέιτς 2, Γκαζιόλης, Τσαγκέρας 2, Τσιγαρίδας, Θεοδωρόπουλος 10, Μπάρμπας, Ρότζιος, Μισαηλίδης 5, Πινακούδης, Σιγγιρίδης 3, Μπουρδάνος, Τζατσκας, Βαφείδης 2, Τσάτσας 1, Μπιτέρνας.

Διαιτητές: Ζήσης- Χαραλαμπίδης, Παρατηρητής: Αντωνόπουλος, Κόκκινη: 12:26 Τσαγκέρας, Δίλεπτα: 4-1, Πέναλτι: 3/4-2/2

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου

Κιλκίς 16:45 ΓΑΣ Κιλκίς- Ιωνικός ΝΦ (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου

Φιλίππειο 18:30 Φέρωνας- ΠΑΟΚ



