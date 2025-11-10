Μόλις 58 δευτερόλεπτα από την έναρξη του β' ημιχρόνου ανάμεσα στην ΑΕΚ και στον Ολυμπιακό στην αίθουσα «Γ. Κασιμάτης» του ΟΑΚΑ, υπήρξε διακοπή στο ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής της Handball Premier.

Ο αγώνας της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό για την 8η αγωνιστική ήταν στο 13-12, όταν οι παίκτες των «ερυθρολεύκων» αποχώρησαν από το γήπεδο καθώς οι φίλοι της Ένωσης άρχισαν να λένε υβριστικά συνθήματα. Αρχικά υπήρξαν ανακοινώσεις με συστάσεις για να σταματήσουν, αυτό δεν έγινε και οι Πειραιώτες αποφάσισαν να πάνε στα αποδυτήρια. Τα υβριστικά συνθήματα ήταν εναντίον του ίντερ των «ερυθρολεύκων», Σάββα Σάββα.

Οι «κιτρινόμαυροι» παίκτες πήγαν προς το μέρος των φίλων της ομάδας, προσπαθώντας να τους πείσουν να σταματήσουν. Αυτό δεν έγινε και έτσι οι διαιτητές αποφάσισαν την διακοπή με τους φιλοξενούμενους να έχουν αποχωρήσει για τα αποδυτήρια.

Συνεχίστηκε μετά από 15 λεπτά ο αγώνας

Μετά από περίπου 15 λεπτά και αφού έγιναν οι επαφές στα αποδυτήρια, οι δύο ομάδες βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο και το ντέρμπι συνεχίστηκε κανονικά.