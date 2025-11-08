ΠΑΟΚ: Διπλό στην έδρα του Αθηναϊκού και προσπέρασμα στην 3η θέση της Handball Premier
Ο ΠΑΟΚ σημείωσε σημαντική εκτός έδρας νίκη επί του Αθηναϊκού με 31-25 για την 8η αγωνιστική στη Handball Premier, με τον Δικέφαλο να προσπερνά την ομάδα του Βύρωνα στην 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα.
Σπουδαία νίκη σημείωσε και ο Ιωνικός επί του Διομήδη Άργους με 24-20 στη Νέα Κίο, με την ομάδα της Νέας Φιλαδέλφειας να πιάνει τον Αθηναϊκό στους εννέα βαθμούς και στην 4η θέση. Στην ίδια βαθμολογική συγκομιδή έφθασε και ο Ζαφειράκης Νάουσας μετά το εντός έδρας 31-29 με αντίπαλο τον Δούκα.
Ο ΓΑΣ Κιλκίς στο τέλος παρότι βρέθηκε να κυνηγά διαφορά πέντε γκολ, στο τέλος έσωσε τον βαθμό της ισοπαλίας με τα Βριλήσσια (26-26), ενώ τέλος η Δράμα νίκησε άνετα τον Φέρωνα Βέροιας με 38-28.
Η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα (10/11, 20:30, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) στο ΟΑΚΑ με το ντέρμπι κορυφής ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό.
Πρόγραμμα - Στοιχεία αγώνων - Βαθμολογία (8η αγωνιστική)
Σάββατο 8 Νοεμβρίου
- ΓΑΣ Κιλκίς - Βριλήσσια 26-26
Τα πεντάλεπτα: 1-2, 1-3, 4-7, 7-9, 8-10, 11-12 (ημχ.) 13-16, 14-19, 17-21, 20-22, 22-24, 26-26
ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ (Γεωργιάδης): Μποροντάι 1, Ρέντα 2, Τσαμουρίδης 3, Αλεξανδρίδης 7, Κουκμίσης 4, Μπουτκάρης 4, Χαριζόπουλος, Τζέλη, Ντελίριεφ 1, Μαντάς, Μπέρεζνι 1, Στανκίδης, Παπαγιάννης 3, Παντικίδης, Προβατάς.
ΕΣΝ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ (Τούτσης): Καμπούρης, Τζηράς 9, Γκρεγκουλόφσκι, Βόλινετς 1, Κολεζάκης 1, Μάλλιος 5, Αντωνιάδης, Μ. Στάθης 2, Κυριακόπουλος, Βαρδαξόπουλος 3, Μπάγιος 1, Παν. Στάθης, Κιούσης, Π. Στάθης, Μπαλάσκας 4, Στεφανίτσης.
Διαιτητές: Θεοδοσίου-Παπούλιας, Παρατηρητής: Κατσίκης, Δίλεπτα: 2-9, Πέναλτι: 5/7-3/4
- Ζαφειράκης Νάουσας - ΑΣΕ Δούκα 31-29
Τα πεντάλεπτα: 1-2, 4-4, 8-7, 10-9, 11-10, 14-14 (ημχ.), 15-16, 20-18, 23-20, 25-22, 28-24, 31-29.
ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ (Δεληγιάννης): Μπόλλας 1, Γκαζιόλης, Πέιτς 2, Τσαγκέρας 1, Τσιγαρίδας, Μπάρμπας, Μισαηλίδης 5, Αθανασιάδης 4, Πινακούδης, Σιγγιρίδης 7, Φύκατας, Τζατσκας, Βαφείδης 3, Τσάτσας 1, Μπιτέρνας, Θεοδωρόπουλος 7.
ΑΣΕΔ (Χαλκίδης): Μωραΐτης 5, Ταουσάνης, Βλάχος, Χατσατουριαν 2, Μπατής 5, Τσιούμας 2, Μαυρομάτης, Κάιπερς 1, Χαριτωνίδη, Κραντζ 7, Χουρσουντιαν 6, Ελοζιεουα 1, Ντανουλετ, Αλαισκας, Ριμπέ, Καραγιάννης.
Διαιτητές: Γράψας- Κυριακού, Παρατηρητής: Σαμαράς, Δίλεπτα: 7-5, Πέναλτι: 2/3-0/3.
- Αθηναϊκός - ΠΑΟΚ 25-31
Τα πεντάλεπτα: 3-2, 3-5, 6-7, 8-10, 11-11, 14-15 (ημχ), 17-18, 18-22, 21-23, 22-26, 23-29, 25-31
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Σαμαράς): Λόλας, Ραντοσάβλιεβιτς, Γ. Βούλγαρης 1, Άλμπεκ 1, Λ. Παπάζογλου, Γερουλάνος 1, Τσορτέκης 2, Καλαμάτας, Σφακιωτάκης, Καππάτος, Ζαρίκος, Παπαδιονυσίου 2, Βρεττός, Λέκοβιτς 8, Παγιάτης 7, Δ. Βούλγαρης 3
ΠΑΟΚ (Ανανιάδης): Λαδάκης 5, Κατσούνης, Ελευθεριάδης 5, Παπαβασίλης 3, Τεμελκόφσκι 2, Νικολαϊδης, Ιωάννου 1, Εσάμ 2, Μπουμπουλέντρας, Ορφανουδάκης, Μαρίνος, Μπάτζιος 2, Δομπρής 4, Τριανταφυλλίδης, Άρσιτς, Φεράς 7
Διαιτητές: Κινατζίδης- Φωτακίδης, Παρατηρητής: Αντωνόπουλος, Δίλεπτα: 1-5, Πέναλτι: 2/3-3/4
- Διομήδης - Ιωνικός 20-24
Τα πεντάλεπτα: 2-1, 4-3, 5-8, 6-11, 8-12, 12-12 (ημχ.), 13-15, 13-16, 15-18, 17-20, 19-22, 20-24.
ΔΙΟΜΗΔΗΣ (Ζαραβίνας): Μαξίμοβιτς, Κωστούλας, Τσέλιος 2, Τσαγκαρέλης, Τσάκαλος, Ζάκι, Ασβεστάς 1, Ρουσσόπουλος, Τρούλος 7, Μπαρόσο 2, Βλαχοσπύρος, Χατζίδης, Κυριακίδης 1, Ορφανός 3, Μηλιώτης, Μάρτινσεν 4.
ΙΩΝΙΚΟΣ (Παπακώστας): Καραμπουρνιώτης 4, Αϊβαλιώτης Σ. 6, Ραράκος, Κουτουλογένης, Κοτζιάς, Συγγάρης, Ηλιόπουλος 2, Βασιλείου 5, Μακρόγλου, Κοσκινάς 2, Νάκος, Ρούσος 2, Αραπακόπουλος 1, Λιόλιος 2, Κολλύρης, Αϊβαλώτης Π.
Διαιτητές: Γερουλάνος- Γερουλάνος, Παρατηρητής: Ανταλής, Δίλεπτα: 4-3, Πέναλτι: 4-5/2-2.
Φέρωνας- Δράμα 28-38
Τα πεντάλεπτα: 3-3, 8-7, 9-9, 11-12, 13-15, 16-18 (ημχ), 17-21, 18-23, 21-27, 24-30, 26-34, 28-38
ΦΕΡΩΝΑΣ (Χατζηπαρασίδης): Καμπάς 1, Ιβάντσεβιτς 4, Χατζηπαναγιωτίδης, Κερλίδης 1, Ζαμάνης, Παπαδημητρίου, Τζωρτζίνης 1, Γκεοργκιέφσκι 3, Αγερίδης, Μόμιτς 9, Ταπάντζης 2, Μπαλτζής 3, Μπούντκο, Μπουγιάκας 1, Ταραμονλής, Μαυρίδης 3
ΔΡΑΜΑ (Βαλαβάνης): Κοτσιώνης 11, Ιωαννίδης, Χαϊτίδης 2, Τσαμεσίδης 2, Πολύδωρος 1, Λατσάκου 4, Τοζακίδης, Μανωλούδης, Μεσσίνης 1, Κόρσακ, Παπαδόπουλος 2, Σίνα 6, Λαζαρίδης, Μαρκατάτος 1, Κρητικός 8, Ταρτίος
Διαιτητές: Νάσκος- Χαρίτσος, Παρατηρητής: Αγγελίδης, Δίλεπτα: 1-5, Πέναλτι: 1/4-6/6
Δευτέρα 10 Νοεμβρίου
- ΟΑΚΑ 20:30 ΑΕΚ - Ολυμπιακός (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
Η βαθμολογία
- 1.Ολυμπιακός 14
- 2.ΑΕΚ 14
- 3.ΠΑΟΚ 12
- 4.Αθηναϊκός 9
- 5.Ιωνικός ΝΦ 9
- 6.Ζαφειράκης Νάουσας 9
- 7.Διομήδης Άργους 8
- 8.ΓΑΣ Κιλκίς 6
- 9.ΑΣΕ Δούκα 5
- 10.Δράμα 4
- 11.Βριλήσσια 3
- 12.Φέρωνας Βέροιας 1
