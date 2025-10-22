Ισόπαλος στη Νάουσα ο ΠΑΟΚ, μόνος στην 3η θέση ο Αθηναϊκός

Ο ΠΑΟΚ σε παιχνίδι θρίλερ αναδείχθηκε ισόπαλος με τον Ζαφειράκη στη Νάουσα με 26-26, ο Αθηναϊκός νίκησε και τη Δράμα (32-25) στην 6η αγωνιστική της Handball Premier.

Με δύο σημαντικά παιχνίδια σε Νάουσα και Βύρωνα ολοκληρώθηκε η 6η αγωνιστική της Handball Premier. Στη Νάουσα ο Ζαφειράκης και ο ΠΑΟΚ πήραν από ένα βαθμό μετά το ισόπαλο 26-26.

Ο ΠΑΟΚ για δεύτερο συνεχόμενο εκτός έδρας παιχνίδι, βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο και με μεγάλη διαφορά πίσω στο σκορ, επέστρεψε, προηγήθηκε, αλλά δεν κατάφερε να νικήσει. Ο Ζαφειράκης ιδιαίτερα μαχητικός πήρε στο τέλος την ισοπαλία με πέναλτι του Θεοδωρόπουλου.

Στον Βύρωνα, ο Αθηναϊκός συνέχισε την εξαιρετική πορεία του, επικρατώντας με 32-25 της Δράμας. Οι «Λόρδοι» πλέον είναι στους εννέα πόντους και απολαμβάνουν την 3η θέση της βαθμολογίας, πίσω από Ολυμπιακό και ΑΕΚ.

Tα στοιχεία των αγώνων

Ζαφειράκης Νάουσας - ΠΑΟΚ 26-26

Τα πεντάλεπτα: 2-1, 6-3, 8-4, 10-7, 13-9, 17-12 (ημχ), 17-14, 20-17, 22-17, 23-21, 24-22, 26-26

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ (Δεληγιάννης): Μπόλας, Τσαγκέρας 5, Τσιγαρίδας 1, Πέιτς 2, Θεοδωρόπουλος 11, Μπάρμπας, Ρότζιος, Τσάτσας 1, Μισαηλίδης, Αθανασιάδης 2, Πινακούδης, Σιγγιρίδης 3, Φύκατας, Τζάτσκας, Βαφείδης 1, Μπιτέρνας



ΠΑΟΚ (Ανανιάδης): Λαδάκης 1, Κατσούνης, Ελευθερίαδης 2, Παπαβασίλης 2, Τεμελκόβσκι, Νικολαιδης 1, Ιωάννου 8, Εσάμ, Μπουμπουλέντρας, Μαρίνος, Ορφανουδάκης, Μπάτζιος 1, Δομπρής 6, Τριανταφυλλίδης 1, Άρσιτς, Φεράς 4.

Διαιτητές: Νάσκος- Χαρίτσος, Παρατηρητής: Κατσίκης Δίλεπτα: 5-4, Πέναλτι: 6/6-3/3

Αθηναϊκός - Δράμα 32-25

Τα πεντάλεπτα: 2-2, 3-5, 7-7, 10-8, 13-10, 18-14 (ημχ), 20-16, 22-17, 23-21, 26-22, 29-23, 32-25

ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Σαμαράς): Παντελάκης, Λόλας 1, Ραντοσάβλιεβιτς, Γ. Βούλγαρης 5, Άλμπεκ 7, Παπάζογλου, Γερουλάνος 2, Τσορτέκης 7, Καλαμάτας, Σφακιωτάκης, Καππάτος 1, Ζαρίκος 2, Παπαδιονυσίου, Βρεττός, Παγιάτης 4, Δ. Βούλγαρης 3

ΔΡΑΜΑ (Βαλαβάνης): Ηλιάδης, Κρητικός 1, Κοτσιώνης 7, Ιωαννίδης, Χαϊτίδης, Τσαμεσίδης 1, Πολύδωρος, Λατσάκου 5, Τοζακίδης, Ντεσμπό 1, Μανωλούδης 3, Μεσσίνης, Κόρσακ, Παπαδόπουλος 6, Σίνα, Μαρκατάτος 1

Διαιτητές: Ζήσης- Χαραλαμπίδης, Παρατηρητής: Τσάκωνας, Δίλεπτα: 6-3, Πέναλτι: 1/1-4/6

Η βαθμολογία

(6η αγωνιστική)