Ο Ολυμπιακός επικράτησε με σχετική άνεση του Ζαφειράκη Νάουσας με σκορ 41-22, στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής της Handballa Premier...

Ελέω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων το Σάββατο (11/10) και τη Δευτέρα (13/10), ο Ολυμπιακός έδωσε το ματς για την πέμπτη αγωνιστική της Handball Premier αντιμετωπίζοντας τον Ζαφειράκη Νάουσας. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν χωρίς προβλήματα με σκορ 41-22, διατηρώντας το αήττητο τους στο πρωτάθλημα.

Στην αναμέτρηση έγινε από πολύ νωρίς η κατάληξή της. Ο Ολυμπιακός είχε το πάνω χέρι και ήλεγξε τον ρυθμό της αναμέτρησης. Μάλιστα, στο πρώτο ημίχρονο βρέθηκε να προηγείται με 15 γκολ του Ζαφειράκη Νάουσας (24-9).

Η ομάδα του Ρικάρντο Τριλίνι διατήρησε το ρυθμό της, θέλοντας να κάνει ένα καλό «ξεμούδιασμα» ενόψει Ευρώπης και έφτασε τη διαφορά έως τα 19 τέρματα (29-10). Οι φιλοξενούμενοι από τη μεριά τους μείωσαν το σκορ, αλλά σε καμία περίπτωση δεν κατάφεραν να πετύχουν κάτι θετικό. Η κόρνα της λήξης βρήκε τους Πειραιώτες να πανηγυρίζουν την πέμπτη διαδοχική τους νίκης στο πρωτάθλημα.

Πλέον, ο Ολυμπιακός στρέφει την προσοχή στο διπλό αγώνα που θα δώσει με την ιταλική Αλμπατροζ Σιρακούζα, στο πλαίσιο της φάσης των "64" του EHF European Cup.

Τα πεντάλεπτα: 3-2, 4-4, 10-5, 13-6, 18-7, 24-9 (ημχ.) 27-10, 31-14, 31-16, 35-17, 38-19, 41-22

Ολυμπιακός (Ρικάρντο Τριλίνι): Ντιόγκο Βαλέριο 1, Εσκαλόνα 7, Κρέσιτς 4, Βίντα 2, Τζίμπουλας 5, Παπάζογλου 4, Παπαντωνόπουλος, Κανιέτε, Κανδύλας 1, Τσαναξίδης 3, Πέσο 6, Σούργκιελ 2, Μάνθος 1, Μπάρος 2, Μιχαηλίδης 1, Σάββας 1

Ζαφειράκης Νάουσας (Κώστας Δεληγιάννης): Μπόλας 4, Τσαγκεράς, Τσιγαρίδας 1, Πέιτς 5, Τσάτσας 6, Μπάρμπας, Μισαηλίδης, Αθανασιάδης 5, Πινακούδης, Σιγγιρίδης, Φύκατας, Τζάτσκας, Μπιτέρνας 1