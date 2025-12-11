Ο Ολυμπιακός αντέδρασε άμεσα μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ και με το επιβλητικό 32-22 στη Δράμα ανέβηκε ξανά στη 2η θέση της Handball Premier...

Ο Ολυμπιακός βρήκε άμεση αντίδραση μετά την ήττα του από τον ΠΑΟΚ και επέστρεψε στις επιτυχίες με μια καθαρή νίκη επί της Δράμας. Στον εξ αναβολής αγώνα της 10ης αγωνιστικής της Handball Premier οι ερυθρόλευκοι επιβλήθηκαν εκτός έδρας με 32-22 και ανέβηκαν ξανά στη 2η θέση του πρωταθλήματος συγκεντρώνοντας πλέον 20 βαθμούς.

Ο ρυθμός του αγώνα ευνόησε τον πρωταθλητή Ελλάδας που βρήκε σκορ από πολλούς παίκτες και έδειξε διάθεση να επιβάλει τον έλεγχο από τα πρώτα λεπτά. Η διαφορά χτίστηκε σταδιακά και στο 2ο ημίχρονο η υπεροχή του Ολυμπιακού έγινε ακόμη πιο έντονη καθώς η Δράμα δεν κατάφερε να ακολουθήσει τον υψηλό ρυθμό. Η εκτός έδρας επιτυχία λειτουργεί και ως ψυχολογική ένεση καθώς κλείνει ένα απαιτητικό διάστημα με θετικό πρόσημο και διατηρεί την ομάδα ζωντανή στη διεκδίκηση της κορυφής.

Το τελευταίο παιχνίδι του πρωταθλήματος για το 2025 θα διεξαχθεί την Παρασκευή (12/12) στο Δαΐς με την αναμέτρηση ανάμεσα στον Δούκα και τον Φέρωνα που ανήκει στη 12η αγωνιστική. Στη συνέχεια το πρόγραμμα σταματά προσωρινά λόγω των υποχρεώσεων του Κυπέλλου Ανδρών όπου θα διεξαχθούν πρώτα η φάση των 16 και αμέσως μετά τα προημιτελικά. Η αγωνιστική δράση της Handball Premier θα επιστρέψει με τη νέα χρονιά καθώς η 13η αγωνιστική έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 17 Ιανουραριου δίνοντας στις ομάδες χρόνο για προετοιμασία και ανάσες πριν μπουν ξανά στη μάχη του πρωταθλήματος.

Τα πεντάλεπτα: 1-2, 3-5, 5-9, 6-13, 8-16, 12-17(ημχ), 14-21, 16-24, 17-24, 20-28, 22-32

ΔΡΑΜΑ (Βαλαβάνης): Ταρτίος, Κρητικός 8, Ιωαννίδης, Χαϊτίδης, Τσαμεσίδης 3, Πολύδωρος, Λατσάκου 2, Τοζακίδης, Λογοθέτης, Μποσκουψίου, Μανωλούδης 2, Μεσσίνης 1, Κόρσακ, Παπαδόπουλος, Σίνα 5, Μαρκατάτος 1.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Τριλίνι): Ντιόγκο Βαλέριο, Σκαραμέλι, Κρέτσιτς 2, Βίντα 9, Τζίμπουλας, Παπαντωνόπουλος, Κανιέτε 3, Κανδύλας, Σλίσκοβιτς, Τσαναξίδης, Πέσο 4, Σούργκιελ 3, Μάνθος 2, Πασσιάς 1, Μιχαηλίδης, Σάββας 8

Διαιτητές: Νάσκος- Χαρίτσος, Παρατηρητές: Σαμαράς, Δίλεπτα: 3-2, Πέναλτι: 3/4-4/4