Σε τρεις ημέρες θα διεξαχθεί το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής στη Handball Premier. Αναλυτικά οι αναμετρήσεις...

Στην τέταρτη στροφή του βρίσκεται το ελληνικό πρωτάθλημα της Handball Premier, με το πρόγραμμα να είναι... απλωμένο σε τρεις ημέρες και την αναμέτρηση στο Βύρωνα ανάμεσα σε Αθηναϊκό και ΑΕΚ να ξεχωρίζει.

Πιο συγκεκριμένα, το Σάββατο 4 Οκτωβρίου είναι το κυρίως μέρος της 4ης αγωνιστικής με τέσσερις αγώνες να είναι προγραμματισμένοι, μεταξύ αυτών και το ματς που θα τραβήξει όλα τα βλέμματα.

Την Κυριακή (5/10) και τη Δευτέρα (6/10) το πρόγραμμα περιέχει από μία αγωνιστική αυτή ανάμεσα σε Διομήδη και Βριλήσσια, καθώς και αυτή ανάμεσα σε Δούκα και ΠΑΟΚ τις αντίστοιχες ημέρες.

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής στη Handball Premier

Σάββατο 4 Οκτωβρίου

16:30 Ιωνικός - Ολυμπιακός

18:00 ΓΑΣ Κιλκίς - Φέρωνας

18:00 Ζαφειράκης Νάουσας - Δράμμα

18:00 Αθηναϊκός - ΑΕΚ

Κυριακή 5 Οκτωβρίου

17:00 Διομήδης - ΕΣΝ Βριλησσίων

Δευτέρας 6 Οκτωβρίου

16:45 ΑΣΕ Δούκα - ΠΑΟΚ

