Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ έχουν εύκολο έργο απέναντι στον Δούκα και στα Βριλήσσια για την 3η αγωνιστική της Handball Premier.

Με τα πέντε από τα έξι παιχνίδια της 3ης αγωνιστικής, συνεχίζεται την Τετάρτη (1/10) το πρωτάθλημα της Handball Premier.

O Ολυμπιακός φιλοξενεί τον ΑΣΕ Δούκα κι αναμένεται να φθάσει στην 3η νίκη του στο πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ μετά το νικηφόρο πέρασμα από την έδρα του Διομήδη Άργους, θα δώσει το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι στη Handball Premier, με αντίπαλο τα παιχνίδια. Οι δυο ομάδες ήδη αναμετρηθεί δύο φορές στο ξεκίνημα της σεζόν στο EHF European Cup, με τον ΠΑΟΚ να πετυχαίνει ισάριθμες νίκες.

Στη Δράμα θα διεξαχθεί το τηλεοπτικό ματς της αγωνιστικής, με την τοπική ομάδα και τον Ιωνικό Ν.Φ. να έχουν από μία νίκη και μία ήττα έως τώρα.

Σημαντικό παιχνίδι στο Βύρωνα με τον Αθηναϊκό να φιλοξενεί τον Διομήδη Άργους. Οι «Λόρδοι» επέστρεψαν στη Handball Premire κι έχουν τρεις βαθμούς. Από την άλλη πλευρά ο Διομήδης είναι ξεκάθαρο πως ακόμα δεν είναι έτοιμος και έχει σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή του.

Τέλος, στο πρόγραμμα υπάρχει και το ντέρμπι της Ημαθίας, με τον νεοφώτιστο Φέρωνα Βέροιας να υποδέχεται τον Ζαφειράκη Νάουσας.

Ο αγώνας της ΑΕΚ με τον ΓΑΣ Κιλκίς αναβλήθηκε έπειτα από αίτημα της «Ένωσης» και απόφαση της ΔΕΠ/ΟΧΕ, λόγω μη διαθεσιμότητας της αίθουσας «Γ. Κασιμάτης» του ΟΑΚΑ.

To πρόγραμμα - Βαθμολογία

Τετάρτη 1η Οκτωβρίου

Ηλιούπολης 15:00 Ολυμπιακός - ΑΣΕ Δούκα

Σπίτι του Χάντμπολ 16:00 ΠΑΟΚ - Βριλήσσια

«Κραχτίδης» 17:00 Δράμα - Ιωνικός ΝΦ (ΕΡΤ 2)

«Στ. Καραλής» 18:00 Αθηναϊκός - Διομήδης

«Φιλίππειο» 18:30 Φέρωνας Βέροιας - Ζαφειράκης Νάουσας



H βαθμολογία

(2η αγωνιστική)