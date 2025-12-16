Ο Ένζο Μαρέσκα, στην συνέντευξη Τύπου πριν από τον αγώνα της Τσέλσι με την Κάρντιφ, «τρόλαρε» τους δημοσιογράφους, για να αποφύγει να απαντήσει στις ερωτήσεις τους.

Η Τσέλσι ταξιδεύει σήμερα (16/12) στην Ουαλία και το Κάρντιφ για να αντιμετωπίσει την ομώνυμη ομάδα στα πλαίσια των προημιτελικών του Carabao Cup.

Ο προπονητής των λονδρέζων, Ένζο Μαρέσκα, πήγε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν από τον αγώνα με τους Ουαλούς, με πολύ ανεβασμένη διάθεση, μετά και τη νίκη της ομάδας του κόντρα στην Έβερτον (2-0) το περασμένο σαββατοκύριακο, «τρολάροντας» μάλιστα και τους δημοσιογράφους που του ζητούσαν επίμονα να απαντήσει στο ποιους εννοούσε ο Ιταλός τεχνικός ότι σταμάτησαν να στηρίζουν τον σύλλογο μετά την ισοπαλία με την Άρσεναλ.

Πιο συγκεκριμένα ο Μαρέσκα σε δηλώσεις του μετά από την αναμέτρηση με τα «ζαχαρωτά» τόνισε πως: «Οι τελευταίες 48 ώρες ήταν οι χειρότερες από τότε που ήρθα στην Τσέλσι. Είχα την αίσθηση ότι παρά πολλοί άνθρωποι σταμάτησαν να μας υποστηρίζουν μετά τον αγώνα με την Άρσεναλ», ενώ όταν ρωτήθηκε για το αν εννοούσε τους ανθρώπους στο εσωτερικό της ομάδας, απάντησε: «Γενικά. Γενικά», προτού διευκρινίσει το αν απευθυνόταν στους οπαδούς ή στα μέσα ενημέρωσης: «Αγαπώ τους οπαδούς και είμαστε πολύ χαρούμενοι με αυτούς».

Αυτή την φορά ο 45χρόνος πρώην άσος του Ολυμπιακού, με αρκετή δόση χιούμορ και θέλοντας να αποφύγει να απαντήσει, σημείωσε ότι: «Τελείωσε, τελείωσε. (Τα όσα είπε) Ήταν μετά τον αγώνα. Είπα ό,τι είπα μετά τον αγώνα. Τώρα πρέπει να επικεντρωθούμε αποκλειστικά στον αγώνα με την Κάρντιφ, ο οποίος θα είναι ο τρίτος ημιτελικός της ομάδας μέσα σε 18 μήνες».

«Αν θέλετε, μπορώ να δοκιμάσω να μιλήσω στα ιταλικά, τα ισπανικά, τα γαλλικά και λίγο στα αγγλικα για να είστε όλοι ενήμεροι. Τελείωσε, τελείωσε, ότι έγινε έγινε τώρα», συμπλήρωσε ο Μαρέσκα που θύμισε λίγο τις θρυλικές συνεντεύξεις Τύπου και τα «διαμαντάκια» που κατα καιρούς ξεστόμιζε και συνεχίζει να ξεστομίζει ο μετρ του είδους, Ζοζέ Μουρίνιο.