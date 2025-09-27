Εύκολες αποστολές οι Ολυμπιακός και ΑΕΚ, νέα δοκιμασία για ΠΑΟΚ

Ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ έχουν εύκολο έργο στα Βριλήσσια και τη Νάουσα, σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ, που θα φιλοξενηθεί από τον Διομήδη Άργους για τη 2η αγωνιστική στη Handball Premier.

Με τα παιχνίδια της 2ης αγωνιστικής συνεχίζεται το Σάββατο (27/9) η Handball Premier.

O Ολυμπιακός φιλοξενείται από τα Βριλήσσια, η ΑΕΚ από τον Ζαφειράκη στη Νάουσα κι αναμένεται να φθάσουν χωρίς προβλήματα στη 2η νίκη τους.

Νέα εκτός έδρας αποστολή για τον ΠΑΟΚ, μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στην Ηλιούπολη, αυτή τη φορά ο «Δικέφαλος» δοκιμάζετα στη Νέα Κίο απέναντι στον Διομήδη, στο πιο σημαντικό παιχνίδι της αγωνιστικής, που θα έχει τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2.

Το πρόγραμμα - Η βαθμολογία

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου (2η αγωνιστική)



Νέας Κίου 16:00 Διομήδης - ΠΑΟΚ (ΕΡΤ2)

Νάουσας 16:00 Ζαφειράκης Νάουσας- ΑΕΚ

ΔΑΪΣ 17:00 ΑΣΕ Δούκα - Δράμα

Βριλησσίων 17:00 Βριλήσσια - Ολυμπιακός

Κιλκίς 18:00 ΓΑΣ Κιλκίς- Αθηναϊκός

Καματερού 18:00 Ιωνικός ΝΦ - Φέρωνας Βέροιας



H βαθμολογία

(1η αγωνιστική)