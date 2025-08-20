Ο Σίμε Ίβιτς θα φορά τη φανέλα της ΑΕΚ την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο, με τον διεθνή Κροάτη να έχει σημειώσει 199 γκολ στο Champions League.

Σε μια νέα σημαντική προσθήκη στο ρόστερ της προχώρησε η ομάδα χάντμπολ της ΑΕΚ, ανακοινώνοντας την έναρξη συνεργασίας με τον Σίμε Ίβιτς.

Ο 32χρομος διεθνής Κροάτης δεξιός ίντερ θα ενισχύσει τους «κιτρινόμαυρους» τη νέα αγωνιστική περίοδο, Έχει τη δική του σημαντική πορεία στο άθλημα, έχοντας παίξει στο υψηλότερο επίπεδο σε συλλογικό επίπεδο και έρχεται στη χώρα μας προερχόμενος από τη Λιμόζ.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ

Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Σίμε Ίβιτς. Ο 32χρονος (21/01/1993) αθλητής θα ενισχύσει το τμήμα του Χάντμπολ Ανδρών του Συλλόγου τη νέα σεζόν.

Ο ύψους 1,95 μ., διεθνής Κροάτης δεξιός ίντερ, έχει γράψει τη δικιά του ιστορία στο ευρωπαϊκό Χάντμπολ, αποτελώντας ένα πολύ ηχηρό όνομα στον χώρο. Ξεκίνησε την καριέρα του στην RK Nexe Nasice και το 2014 μετέβη στην σλοβένικη RK Celje (κατέκτησε το Νταμπλ το 2015).

Πέρασε και από τη γαλλική HBC Nantes, πριν ταξιδέψει το 2016 στην Πολωνία για την Orlen Wisla Plock, όπου έμεινε δύο χρόνια κατακτώντας ισάριθμα πρωταθλήματα. Tην επόμενη σεζόν υπερασπιζόταν τα χρώματα της Meshkov Brest από τη Λευκορωσία (κατακτώντας το πρωτάθλημα) και από το 2019 μέχρι το 2021 βρισκόταν στη Γερμανία για την HC Erlangen, με την οποία αγωνίστηκε στη Bundesliga! Ως το 2023 αγωνιζόταν στην SC DHfK Leipzig και από το 2023 μέχρι το 2024 στη γαλλική Pays D Aix. Την περσινή χρονιά την ολοκλήρωσε στην Limoges HB.

Τα 199 γκολ στο Champions League

Ο Ίβιτς έχει σημειώσει στην καριέρα του 199 γκολ στο Champions League, με τρεις διαφορετικές ομάδες, ενώ την περασμένη αγωνιστική περίοδο σημείωσε 30 γκολ με τη Λιμόζ στο EHF Europeab League.