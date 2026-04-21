Η Δράμα φιλοξενεί το μεγαλύτερο διεθνές Handball Camp της Ελλάδας

Η πόλη της Δράμας, με ομάδα που αγωνίζεται αδιάλειπτα τα τελευταία χρόνια στα ευρωπαϊκά κύπελλα, ετοιμάζεται να γίνει το επίκεντρο του αναπτυξιακού χάντμπολ το φετινό καλοκαίρι.

Θα φιλοξενήσει από τις 29 Ιουνίου έως τις 4 Ιουλίου 2026 το Evolution Handball Camp, το μεγαλύτερο camp χάντμπολ στην Ελλάδα για αθλητές και αθλήτριες ηλικίας 12 έως 18 ετών, που ως ιδέα επιμελήθηκε και υλοποιεί ο πίβοτ Έκτορας Πολύδωρος, με στόχο την εξέλιξη των νέων αθλητών.

Στο camp θα συμμετάσχουν ενεργοί αθλητές και προπονητές από κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, με σημαντικές διακρίσεις στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού χάντμπολ, μεταξύ των οποίων τίτλοι στο EHF Champions League και συμμετοχές σε μεγάλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις συλλόγων και εθνικών ομάδων.

Οι νεαροί αθλητές θα έχουν την ευκαιρία να προπονηθούν σε υψηλό επίπεδο, δουλεύοντας στην τεχνική, την τακτική και τη νοοτροπία του σύγχρονου χάντμπολ.

Το Evolution Handball Camp θα πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της ομάδας Δράμα 1986 και με τη βοήθεια του Δήμου, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία εξέλιξης για τα παιδιά που αγαπούν το άθλημα.