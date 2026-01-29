Στο Καματερό το Final 4 Κυπέλλου ανδρών, στην Άρτα των γυναικών στο χάντμπολ
Στο Καματερό για τους άνδρες και στην Άρτα για τις γυναίκες ορίστηκαν να γίνουν οι τελικές φάσεις του Κυπέλλου Ελλάδας στο χάντμπολ.
Όπως ανακοίνωσε η ΟΧΕ το 22o Final 4 Κυπέλλου ανδρών θα φιλοξενηθεί στο γυμναστήριο Καματερού το διήμερο 8-9 Φεβρουαρίου, με την υποστήριξη του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού.
Αντίστοιχα, το Final 4 Κυπέλλου γυναικών θα γίνει στο ΚΓ Κωστακιών Άρτας το διάστημα 15-16 Μαρτίου, με την υποστήριξη του Δήμου Αρταίων. Οι διοργανώσεις θα μεταδοθούν απευθείας από τη Δημόσια Τηλεόραση.
Για το Final Four του Κυπέλλου Γυναικών θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση σχετικά με τις ώρες των αγώνων, αλλά και οργανωτικά ζητήματα.
Το πρόγραμμα στο Final 4 ανδρών
Κυριακή 8 Φεβρουαρίου
Ημιτελικοί (ΕΡΤS PORTS)
- 14:00 ΓΑΣ Κιλκίς-Ολυμπιακός
- 17:00 ΑΕΚ-Ιωνικός ΝΦ
Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2026
- 17:00 Τελικός (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
Το πρόγραμμα στο Final 4 γυναικών
Κυριακή 15 Μαρτίου
Ημιτελικοί
- ΠΑΟΚ- ΑΕΚ
- ΑΕΣΧ Πυλαίας- Αναγέννηση Άρτας
Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026
- Τελικός
