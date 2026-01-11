H Πυλαία το τελευταίο εισιτήριο για το Final 4 Κυπέλλου γυναικών

Η Πυλαία νικώντας τον Αθηναϊκό στον Βύρωνα με 33-30, εξασφάλισε την πρόκριση στο Final 4 του Κυπέλλου Ελλάδας στις γυναίκες.

Η Πυλαία πέρασε νικηφόρα από το γυμναστήριο «Στέφανος Καραλής» του Βύρωνα, επικρατώντας επί του Αθηναϊκού με 33-39 (ημ. 16-16) και εξασφάλισε το τελευταίο εισιτήριο για τo Final 4 του Κυπέλλου Ελλάδας στο χάντμπολ γυναικών (13-16 Μαρτίου).

Στον ημιτελικό η Πυλαία θα παίξει με την Αναγέννηση Άρτας, που πολυνίκης του θεσμού με 10 τρόπαια και προκρίθηκε για 19η φορά -αριθμός ρεκόρ- στην τελική φάση.

Το άλλο ζευγάρι των ημιτελικών είναι το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ.

Το πανόραμα του Κυπέλλου

1ος γύρος

Νέα Ιωνία- ΑΕΚ 18-22

ΠΑΟΚ - ΓΑΣ Καματερού 32-13

Προημιτελικά

Σάββατο 10 Ιανουαρίου

ΠΑΟΚ - Πανόραμα 40-30

Τα πεντάλεπτα: 3-3, 7-8, 11-11, 15-12, 18-14, 20-17 (ημχ.), 22-20, 25-21, 29-23, 33-25, 35-29, 40-30.

ΠΑΟΚ (Πελεκίδης): Τσικνάκη, Κερλίδη 4, Τροχίδου Χ. 2, Τροχίδου Ελ. 6, Μεντεσίδου, Γκάτζιου 7, Θεοδοσοπούλου, Λιούκα 1, Ολζόβα 1, Σεβδίλη, Ανδρίτσου 10, Πρέμοβιτς 5, Σελεμίδου 1, Κουλούρη, Μπουράτο 2, Μιλόγεβιτς 1.

Πανόραμα (Οικονόμου): Μπούσρα, Κακαφίκα, Πατσάνη, Γιαννοπούλου 9, Πέγιου 3, Περτζεγκάι, Μούρνου 6, Κουρτίδη, Τσιαμούρα 1, Χριστοδουλίδου 6, Κουκλοτίδου 3, Κυρικλίδου 2.

Διαιτητές: Γράψας- Κυριακού, Παρατηρητής: Δημόλας, Δίλεπτα:1-3, Πέναλτι:3/4-2/2.

ΑΕΚ – Άρης Νίκαιας 48-23

Τα πεντάλεπτα: 3-0, 9-1, 14-4, 16-5, 21-7, 24-9 (Ημ.), 28-10, 33-1, 39-14, 41-18, 46-22, 48-23.

ΑΕΚ (Βύρων Παπαδόπουλος): Πυριτίδου, Καρέλα 1, Βιτκόφσκα 3, Παναγιωτίδου 8, Ρεσέντε 5, Σαμολαδά 3, Ζενέλι 7, Κατσίκα 3, Παϊζίνιο 3, Σαρκίρη 2, Μανιά 6, Γκονσάλβες 1, Γκόμες 3, Μπαβαρέσκο, Ενρίκε 3.

Άρης Νίκαιας (Μαρία Ευαγγελάκου): Διακογιάννη 3, Μαυρογεώργη 1, Καραγιάννη 4, Παπαδοπούλου, Σιτόγλου, Λούκου 1, Λυτρίβη Τ. 6, Λυτρίβη Θ., Μιχαλοπούλου, Μαντζώρου 5, Ταβλαρίδη 3, Παρεσόγλου.

Διαιτητές: Ποδηματά-Στασίνου. Δίλεπτα: 3-2. Πέναλτι: 1/3-3/3.

Αναγέννηση Άρτας - Πανελλήνιος Νεάπολης Συκεών 29-21

Τα πεντάλεπτα: 2-2, 5-4, 8-4, 10-6, 13-8, 16-11 (ημχ.), 17-12, 18-12, 22-12, 23-16, 27-18, 29-21.

Αναγέννηση Άρτας (Γιάννης Λαζαρίδης): Βάσιλα, Τσαουσίδου 2, Αμβροσιάδου 8, Κουρούπη, Νούλα, Καπρινιώτη, Σπυριδοπούλου 3, Σαϊντόβα, Μερκούρη, Νικολάου 6, Προκοπίδου 6, Μπίνα, Παπακοσμά, Μάγκου 1, Μάστακα 3.

Πανελλήνιος Νεάπολης Συκεών (Καραπαναγιωτίδου): Τσακοπούλου, Φιράκου Άνα 5, Ζερβού 1, Φιράκου Αντέλα 5, Αναστασιάδου, Θεοδωρίδου 1, Δημάκου 8, Φλώρου Αικ., Φλώρου Β, 1, Φιλιππιάδου, Χατζηδάκη, Κουρκουλάκη.

Διαιτητές: Χρόνης- Θεοδοσίου, Παρατηρητής: Βέργος, Δίλεπτα:5-2, Πέναλτι:2/3-6/7.

Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Αθηναϊκός- Πυλαία 30-33

Τα πεντάλεπτα: 2-3, 6-5, 8-8, 11-10, 14-13, 16-16 (ημχ.), 20-18, 23-20, 24-24, 27-28, 28-31, 30-33.

Αθηναϊκός (Τζουανόπουλος): Μουλάμπα, Σουκακουέξε 6, Χατζηλιάδου 2, Τζούρισιτς, Κούρου, Σαββαλάκη 2, Ταβάρες 6, Χαριτίδη 1, Σα Πεσόα 8, Βέτκοβα 2, Αμπατζή, Νούσια 3, Μαρούλη, Μπόζιου, Βορβολάκου.

Πυλαία ( Καραγκιοζόπουλος): Αρσένογλου, Ιντζίδου, Κουκμίση 9, Μήγγα 4, Τσιγαρίδα Αθανασία 9, Χριστοφόρις 4, Λίμα, Παπαδοπούλου, Κυριακίδου, Κουκλοτίδου 4, Πάσχου 1, Κιουκτσόγλου 2, Τσιγαρίδα Αθηνά, Τσιρώνη, Βαρυτιμιάδου, Πανιώρα.

Διαιτητές: Zήσης- Χαραλαμπίδης, Παρατηρητή: Ανταλής, Δίλεπτα:6-7, Πέναλτι: 4/5-5/5.

Final Four (13-16 Μαρτίου 2026)

1ος ημιτελικός: ΠΑΟΚ - ΑΕΚ

2ος ημιτελικός: Πυλαία - Αναγέννηση Άρτας



