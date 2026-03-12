Ιμέρι: Ο παίκτης που αποτέλεσε μέλος και των δύο ομάδων χωρίς νίκη
Το ξεκίνημα της σεζόν βρήκε τον Ντεμίρ Ιμέρι στο ρόστερ της Σκούπι, η οποία αντιμετώπιζε τεράστια προβλήματα, οικονομικά και διοικητικά, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει για τη Ραμποτνίσκι, με την οποία αγωνίστηκε μέχρι τον χειμώνα. Τότε, ο Βορειομακεδόνας μεσοεπιθετικός πήρε μεταγραφή στην Κύπρο και την Ένωση Παραλιμνίου, με τη φανέλα της οποίας αγωνίζεται ακόμα.
Καλά μέχρι εδώ θα πει κανείς, με τον Ιμέρι όμως να ξεχωρίζει για το εξής: Σκούπι και ΕΝΠ είναι οι μοναδικές ομάδες Α' κατηγορίας στην Ευρώπη που δεν έχουν νίκη φέτος! Η μεν, έχει μόλις έναν βαθμό στο πρωτάθλημα της Βόρειας Μακεδονίας, όσους έχει και η δε στο αντίστοιχο της Κύπρου, με τον 30χρονο ποδοσφαιριστή να μην είναι ιδιαίτερα γουρλής...
❌ There are now only two winless top-flight clubs in Europe in 2025/26: Shkupi of North Macedonia 🇲🇰 & Enosis Neon Paralimni of Cyprus 🇨🇾— The Sweeper (@SweeperPod) March 12, 2026
Amazingly, there's a player who has been on the books of both clubs this season: Midfielder Demir Imeri left Shkupi in late August 2025 for… pic.twitter.com/JKnM55MaC5
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.