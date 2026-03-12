Ο Ντεμίρ Ιμέρι έχει περάσει τους τελευταίους μήνες και από Σκούπι, και από Ένωση Παραλιμνίου, οι οποίες είναι οι μόνες ομάδες Α' κατηγορίας στην Ευρώπη χωρίς νίκη φέτος!

Το ξεκίνημα της σεζόν βρήκε τον Ντεμίρ Ιμέρι στο ρόστερ της Σκούπι, η οποία αντιμετώπιζε τεράστια προβλήματα, οικονομικά και διοικητικά, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει για τη Ραμποτνίσκι, με την οποία αγωνίστηκε μέχρι τον χειμώνα. Τότε, ο Βορειομακεδόνας μεσοεπιθετικός πήρε μεταγραφή στην Κύπρο και την Ένωση Παραλιμνίου, με τη φανέλα της οποίας αγωνίζεται ακόμα.

Καλά μέχρι εδώ θα πει κανείς, με τον Ιμέρι όμως να ξεχωρίζει για το εξής: Σκούπι και ΕΝΠ είναι οι μοναδικές ομάδες Α' κατηγορίας στην Ευρώπη που δεν έχουν νίκη φέτος! Η μεν, έχει μόλις έναν βαθμό στο πρωτάθλημα της Βόρειας Μακεδονίας, όσους έχει και η δε στο αντίστοιχο της Κύπρου, με τον 30χρονο ποδοσφαιριστή να μην είναι ιδιαίτερα γουρλής...