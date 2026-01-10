Η εθνική ομάδα ανδρών παρά τις ήττες της έδειξε καλά στοιχεία απέναντι στις πανίσχυρες Ολλανδία και Δανία, γνωρίζοντας δύο στο τουρνουά του Άλμερε στην Ολλανδία.

Η εθνική ομάδα ανδρών μέτρησε τις δυνάμεις της απέναντι στις πανίσχυρες Ολλανδία και Δανία, γνωρίζοντας δύο ήττες στο τουρνουά του Άλμερε στην Ολλανδία.

Ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Γιώργος Ζαραβίνας και οι συνεργάτες του έβγαλαν χρήσιμα συμπεράσματα για παιχνίδια του Μαρτίου με το Βέλγιο για τη 2η προκριματική φάση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2027.

Αρχικά η εθνική ομάδα ηττήθηκε από την Ολλανδία με 32-26, αν τελικό αποτέλεσμα δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα του παιχνιδιού με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα να έχει πολύ καλή παρουσία, ενώ βρισκόταν στη διεκδίκηση της νίκης μέχρι το 55' (27-25).

Απέναντι στην ολυμπιονίκη του Παρισιού, Δανία η εθνική ομάδα ηττήθηκε με 38-24, με την ψαλίδα στο σκορ να ανοίγει στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα.

Μετά τον αγώνα με τη Δανία, ο Γιώργος Ζαραβίνας είπε: «Είχαμε διαστήματα που σταθήκαμε καλά απέναντι στην καλύτερη ομάδα στον κόσμο και αυτό μας δείχνει ότι έχουμε μεγαλύτερες δυνατότητες. Η Δανία είναι ομάδα με μεγάλη ποιότητα που το παραμικρό λάθος δεν το συγχωρεί και εύκολα δημιουργεί διαφορές απέναντι σε υπερδυνάμεις του αθλήματος. Είμαι ευχαριστημένος από τη γενικότερη παρουσία μας στο τουρνουά, θα μας βοηθήσει πολύ εν όψει της συνέχειας και των δύο αγώνων με το Βέλγιο που θέλουμε την πρόκριση με δύο νίκες. Έχουμε οριστικοποιήσει κάποια πράγματα που μπορούμε να κάνουμε και είναι σημαντικό ότι οι νέοι αθλητές έχουν ενσωματωθεί καλά και μας δίνουν λύσεις».

Τα στοιχεία των αγώνων

Δανία - Ελλάδα 38-24 (18-11 ημχ)

Ελλάδα (Ζαραβίνας): Μπατής 2, Παναγιώτου, Μπόσκος 7, Λιάπης 3, Μιχαηλίδης 1, Τόσκας 3, Μπουκοβίνας, Παπαβασίλης, Παπάζογλου 2, Ελευθεριάδης 1, Παγιάτης, Στάθης 3, Αλεξίου, Τζωρτζίνης, Τσακουρίδης, Αραμπατζής 1, Παπαντωνόπουλος, Τζίμπουλας 1.

Διαιτητές: Κλόμπερς- Στόμπε (Ολλανδία), Δίλεπτα: 2-3, Πέναλτι: 3/3-4/6

Ολλανδία - Ελλάδα 32-26 (17-15 ημχ)

Ελλάδα (Ζαραβίνας): Μπατής, Παναγιώτου 1, Μπόσκος 8, Λιάπης 3, Μιχαηλίδης, Τόσκας 1, Μπουκοβίνας, Παπαβασίλης 4, Παπάζογλου 1, Ελευθεριάδης 1, Παγιάτης, Στάθης 4, Αλεξίου, Τζωρτζίνης, Τσακουρίδης, Αραμπατζής 2, Παπαντωνόπουλος, Τζίμπουλας 1

Διαιτητές: Γκέρετς- Γκέρετς (Ολλανδία), Κόκκινη: 52:40 Κόι (τρία δίλεπτα), Δίλεπτα: 3-3, Πέναλτι: 2/3-2/2

