Η εθνική ομάδα, εφόσον ξεπεράσει το εμπόδιο του Βελγίου, κόντρα στην Ολλανδία θα διεκδικήσει την παρουσία της στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2027.

Όπως και στα play off για το Παγκόσμιο του 2025, έτσι και τώρα για τον 3ο προκριματικό γύρο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2027 η εθνική ομάδα χάντμπολ ανδρών θα βρει στο δρόμο της την Ολλανδία για την πρόκριση στην τελική φάση, όπως ανέδειξε η κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στο Έρνινγκ της Δανίας, το Σάββατο (31/1)

Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις 13-14 και 16-17 Μαΐου 2026, με το πρώτο ματς να γίνεται στην Ελλάδα

Βασική προϋπόθεση είναι η εθνική ανδρών να περάσει πρώτα στον 2ο προκριματικό το εμπόδιο του Βελγίου, με τους αγώνες να πραγματοποιούνται στις 18 Μαρτίου στη Χαλκίδα και στις 21 Μαρτίου στο Χάσελτ.

Τα ζευγάρια του 3ου προκριματικού