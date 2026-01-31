Ελλάδα: Με την Ολλανδία για την πρόκριση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2027
Όπως και στα play off για το Παγκόσμιο του 2025, έτσι και τώρα για τον 3ο προκριματικό γύρο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2027 η εθνική ομάδα χάντμπολ ανδρών θα βρει στο δρόμο της την Ολλανδία για την πρόκριση στην τελική φάση, όπως ανέδειξε η κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στο Έρνινγκ της Δανίας, το Σάββατο (31/1)
Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις 13-14 και 16-17 Μαΐου 2026, με το πρώτο ματς να γίνεται στην Ελλάδα
Βασική προϋπόθεση είναι η εθνική ανδρών να περάσει πρώτα στον 2ο προκριματικό το εμπόδιο του Βελγίου, με τους αγώνες να πραγματοποιούνται στις 18 Μαρτίου στη Χαλκίδα και στις 21 Μαρτίου στο Χάσελτ.
Τα ζευγάρια του 3ου προκριματικού
- Ουκρανία/Σλοβακία- Βόρεια Μακεδονία
- Βοσνία/Κόσσοβο- Νήσοι Φερόε
- Τσεχία- Γαλλία
- Ελβετία- Ιταλία
- Φινλανδία/Μαυροβούνιο- Σλοβενία
- Σερβία/Λιθουανία- Ουγγαρία
- Ισπανία- Γεωργία/ Ισραήλ
- Ελλάδα/Βέλγιο- Ολλανδία
- Νορβηγία- Τουρκία- Ρουμανία
- Αυστρία- Πολωνία/Λετονία
