Στην Προσοτσάνη Δράμας το χάντμπολ ενώνει τις δυνάμεις του τη Δευτέρα (29/12) σε φιλανθρωπικό αγώνα για τη στήριξη της «Πράξης Αγάπης» και με σύνθημα «Παίζουμε για τον Στέλιο».

Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για τη διεξαγωγή του αγώνα με φιλανθρωπικό χαρακτήρα που θα γίνει τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου στις 14:30 (ΕΡΤ Sports 2) στο Κλειστό Γυμναστήριο Προσοτσάνης «Γεώργιος Μακρής» με την υποστήριξη του Δήμου Προσοτσάνης και του ΑΟ Προσοτσάνης, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης (ΟΧΕ).

Όπως σημειώνουν οι διοργανωτές: «Η εκδήλωση δεν αποτελεί απλώς στολίδι για το άθλημά μας, αλλά μια εμπειρία που αγγίζει την καρδιά όλων όσων την ζουν από κοντά. Παίκτες και φίλαθλοι θα γίνουν μέρος μια μεγάλης γιορτής, όπου το πάθος για το άθλημα συναντά την ανθρωπιά και την προσφορά.

Με έντονο φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Η εκδήλωση στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης και αγάπης καθώς όλα τα έσοδα θα διατεθούν θα στηριχτεί ο Οργανισμός Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας "Πράξη Αγάπης" και ειδικότερα στον συνδημότη μας Στέλιου Στόγια , που έπειτα από ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα παλεύει για την αποκατάσταση του. Έτσι αποδεικνύεται πως ο αθλητισμός μπορεί και πρέπει να ξεπερνά τα όρια του γηπέδου και να γίνεται δύναμη κοινωνικής προσφοράς».

Εδώ μπορείτε να βρείτε τον ειδικά διαμορφωμένο ψηφιακό κουμπαρά, αποκλειστικά για τον Φιλανθρωπικό Αγώνα που διοργανώνετε με σκοπό τη στήριξη του Στέλιου Στόγια.

Η ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ που θα συνοδεύει τις καταθέσεις σας είναι ο τριψήφιος κωδικός ΦΑ291

Αποστολή γραπτού μηνύματος στο 19825 με τη φράση: ΦΑ291

Ειδικά διαμορφωμένο QR CODE το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και οδηγεί στον ψηφιακό κουμπαρά του Στέλιου.

Λογαριασμοί καταθέσεων

Με αιτιολογία: ΦΑ291

Τράπεζα Πειραιώς: GR4101722220005222091702771

Εθνική Τράπεζα: GR4401102100000021000630539

Alpha Bank: GR0401407010701002002030506

Eurobank: GR6502600240000130201219506

Δικαιούχος: ΠΡΑΞΗ ΑΓΑΠΗΣ ACT OF KINDNESS

Τέλος στο γήπεδο θα βρίσκεται κλειστός κουμπαράς για να μπορεί ο καθένας να ενισχύσει την προσπάθεια μας. Εκτός των παραπάνω θα υπάρξει κι άλλη παράλληλη δράση κοινωνικής προσφοράς καθώς πριν την έναρξη και κατά τη διάρκεια του φιλανθρωπικού μας αγώνα, ο Ερυθρός Σταυρός θα βρίσκεται στο γήπεδο για δειγματοληψία δοτών μυελού των οστών.

«Έλα να στηρίξεις τον αγώνα — μέσα κι έξω από το γήπεδο. Ίσως είσαι εσύ η ελπίδα κάποιου. Μια μικρή πράξη που μπορεί να σώσει μια ζωή».

