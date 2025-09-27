Η ΑΕΚ φιλοξενεί την ισλανδική Σέλφος στο ΟΑΚΑ, στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι της ιστορίας της, στο πλαίσιο του 2ου γύρου στο EHF European Cup.

Ιστορική στιγμή για την ομάδα χάντμπολ γυναικών της ΑΕΚ, που θα αγωνιστεί για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Η ΑΕΚ θα υποδεχθεί την ισλανδική Σέλφος το Σάββατο (27/9) στην αίθουσα «Γ. Κασιμάτης» του ΟΑΚΑ, στον πρώτο αγώνα τους για τον 2ο γύρο στο EHF European Cup.

Η «Ένωση» θέλει να συνδυάσει το πρώτο της ευρωπαϊκό παιχνίδι με θετικό αποτέλεσμα εν όψει του επαναληπτικού στις 5 Οκτωβρίου στην Ισλανδία.

Η Έρικα Ζενέλι δήλωσε στο aek.gr: «Το Σάββατο ξεκινά για εμάς ένα μοναδικό ταξίδι και μια νέα πρόκληση. Η ομάδα μπαίνει για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκή διοργάνωση και εμείς είμαστε έτοιμες να παλέψουμε για την νίκη με πάθος και ψυχή. Νιώθουμε περηφάνια που γράφουμε κι εμείς με τη σειρά μας ένα μικρό κομμάτι στην ιστορία του συλλόγου.

Ξέρουμε ότι θα είναι ένα δύσκολο και απαιτητικό παιχνίδι απέναντι σε μια πολύ καλή και ποιοτική ομάδα, αλλά όταν φοράς την φανέλα της ΑΕΚ και παίζεις μπροστά σε αυτό τον κόσμο, δεν έχεις παρά να δώσεις το εκατό τοις εκατό. Καλούμε λοιπόν όλους, για ακόμα μια φορά, να σταθούν στο πλευρό μας και να κάνουμε όλοι μαζί το πρώτο βήμα της πρόκρισης».

Η Αναγέννηση Άρτας, ο ΠΑΟΚ και το Πανόραμα θα δώσουν τα δικά τους παιχνίδια για το 2πν γύρο του EHF European Cup το διήμερο 4-5 Οκτωβρίου.