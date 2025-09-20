Κρούσματα γαστρεντερίτιδας «χτύπησαν» την εθνική ομάδα γυναικών στη διάρκεια παραμονής της στην Οχρίδα σε τουρνουά προετοιμασίας.

Η εθνική ομάδα γυναικών δεν αγωνίστηκε στο προγραμματισμένο για το Σάββατο (20/9) φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας απέναντι στη Βόρεια Μακεδονία στο πλαίσιο του διεθνούς τουρνουά της Οχρίδας, καθώς η Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος πήρε την απόφαση η αποστολή της ομάδας να επιστρέψει στην Ελλάδα, λόγω προβλημάτων υγείας αρκετών αθλητριών.

Συγκεκριμένα το πρωί της Παρασκευής (19/9) πέντε αθλήτριες ένιωσαν έντονη αδιαθεσία με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, με αποτέλεσμα η εθνική ομάδα να αγωνιστεί με 13 αθλήτριες απέναντι στην Τυνησία, ενώ μετά το παιχνίδι άλλες πέντε αθλήτριες είχαν παρόμοια συμπτώματα.

Οι αθλήτριες έλαβαν ιατρική φροντίδα στο ξενοδοχείο, ενώ υπήρξε επικοινωνία του ιατρού της εθνικής ομάδας και προέδρου της Επιτροπής Εθνικών ομάδων Κώστα Μαναβή με τον τοπικό ιατρό.

Η Ομοσπονδία μέσω του προέδρου της Κώστα Γκαντή ενημέρωσε εγγράφως την Ομοσπονδία της Βόρειας Μακεδονίας για το ζήτημα και ότι αποφασίστηκε η ομάδα να αποχωρήσει άμεσα και να επιστρέψει στην Ελλάδα, αφού ούτως η άλλως υπό αυτές τις συνθήκες δεν θα μπορούσε να πάρει μέρος στον αγώνα.