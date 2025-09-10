Τεστ η εθνική ομάδα γυναικών στην Οχρίδα εν όψει των προκριματικών του Euro 2026

Η εθνική ομάδα γυναικών θα πάρει μέρος σε τουρνουά στην Οχρίδα, πριν από τα δύο πρώτα παιχνίδια της στα προκριματικά του Euro 2026.

Την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου στις 17:30 στο ξενοδοχείο «Άθλος» στη Μίκρα Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συγκέντρωση της εθνικής ομάδας γυναικών εν όψει της προετοιμασίας για τα προκριματικά του ΕURO 2026.

Η προετοιμασία περιλαμβάνει προπονήσεις στο «Σπίτι του Χάντμπολ» και συμμετοχή στο διεθνές τουρνουά, που θα διεξαχθεί στην Οχρίδα με αντιπάλους τις Βόρεια Μακεδονία, Αίγυπτο και Τυνησία το διάστημα 18-20 Σεπτεμβρίου.

Οι 18 αθλήτριες που κλήθηκαν από τον Ομοσπονδιακό τεχνικό Μενέλαο Δανήλο είναι οι: Γκάτζιου, Κερλίδη, Τσικνάκη, Μεντεσίδου, Σεβδίλη, Κ. Κουκμίση, Ανδρίτσου (ΠΑΟΚ), Μ. Κεπεσίδου, Τσάκαλου, Φράγκου, Γιαννοπούλου (ΟΦΝ Ιωνίας), Ζενέλι, Σαμολαδά, Μανιά (ΑΕΚ), Κούρτη, Πατρώνη (ΓΑΣ Καματερού), Μ. Κουκμίση (ΑΕΣΧ Πυλαίας), Ζυγούρα (Μπούρσα- Τουρκία)



Το πρόγραμμα της Εθνικής στην Οχρίδα

18/9 18:30 Ελλάδα- Αίγυπτος

19/9 18:30 Τυνησία- Ελλάδα

20/9 21:00 Βόρεια Μακεδονία- Ελλάδα

Στην Κοζάνη το Ελλάδα- Αυστρία

Η εθνική ομάδα έχει κληρωθεί στον 6ο όμιλο των προκριματικών του EURO 2026 με αντιπάλους τις Ισπανία, Αυστρία και Ισραήλ και θα ξεκινήσει τις επίσημες υποχρεώσεις της τον Οκτώβριο και το εντός έδρας παιχνίδι με την Αυστρία, που θα διεξαχθεί στο ΔΑΚ Λευκόβρυσης Κοζάνης.

H τελική φάση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος θα συνδιοργανωθεί από την Τσεχία, την Πολωνία, τη Σλοβενία και την Τουρκία και θα διεξαχθεί το διάστημα 3-20 Δεκεμβρίου 2026.

Το πρόγραμμα στα προκριματικά

1η αγωνιστική (Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025)

Βαλένθια 21:30, Ισπανία- Ελλάδα

2η αγωνιστική (Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025)

Κοζάνη 18:00, Ελλάδα- Αυστρία

3η αγωνιστική (4-5 Μαρτίου 2026)

Ισραήλ- Ελλάδα

4η αγωνιστική (7-8 Μαρτίου 2026)

Ελλάδα- Ισραήλ

5η αγωνιστική (7-8 Απριλίου 2026)

Ελλάδα- Ισπανία

6η αγωνιστική (12 Απριλίου 2026)

Αυστρία- Ελλάδα