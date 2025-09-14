O Ολυμπιακός και η ΑΕΚ με φόντο τον τίτλο στο Σούπερ Καπ

Ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ κοντράρονται στο Κλειστό Γυμναστήριο Καματερού, το απόγευμα της Δευτέρας, στον 5ο τελικό του Σούπερ Καπ.

Η αγωνιστική περίοδος στο χάντμπολ ξεκινά το απόγευμα της Δευτέρας (15/9, 19:00) από το Κλειστό Γυμναστήριο Καματερού, με τον πρωταθλητή Ολυμπιακό και την Κυπελλούχο, ΑΕΚ να δίνουν το πρώτο ραντεβού τους στον τελικό του 5ου Σούπερ Καπ.

Ο Ολυμπιακός έχει το απόλυτο με τρεις κατακτήσεις σε τρεις τελικούς, ενώ η ΑΕΚ στη 2η συμμετοχή της, διεκδικεί τον πρώτο της τίτλο στο Σούπερ Καπ.

Ο αγώνας θα είναι ειδικής διαχείρισης, δεν θα διατεθούν εισιτήρια, ενώ θα υπάρξει περιορισμένος αριθμός προσκλήσεων για τις ανάγκες της Ομοσπονδίας και των δύο φιναλίστ.

Τριλίνι: «Να κατακτήσουμε τον τίτλο»

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Ρικάρντο Τριλίνι δήλωσε: «Είναι πάντα ιδιαίτερο να παίζουμε με την ΑΕΚ, είναι ένα ντέρμπι. Το Σούπερ Καπ είναι δύσκολο, διότι είναι μόνο ένα ματς. Εχουμε δουλέψει πολύ, όπως και η ΑΕΚ, η οποία έχει πολλούς νέους παίκτες. Όπως εμείς, έτσι και αυτοί, προσπαθούν να χτίσουν ένα νέο σύστημα. Εχουμε πολύ καλή άμυνα και πρέπει να τρέξουμε στην κόντρα. Ελπίζουμε, να έχουμε την καλύτερη βοήθεια του τερματοφύλακά μας και ελπίζουμε, να κατακτήσουμε τον τίτλο».

Σίλβα: «Η ΑΕΚ είναι ένας γίγαντας»

Ο Ρουί Σίλβα κάνει ντεμπούτο στην τεχνική ηγεσία της ΑΕΚ, με τον Πορτογάλο να δηλώνει: «Ο τελικός του Σούπερ Καπ είναι η πρώτη μεγάλη πρόκληση της χρονιάς και ξέρουμε τι σημαίνει για τον σύλλογο. Η ΑΕΚ είναι ένας γίγαντας. Επομένως, πρέπει να κοιτάμε τους αντιπάλους μας στα μάτια. Ο Ολυμπιακός είναι δυνατός, αλλά εμείς είμαστε ΑΕΚ. Θα παλέψουμε με φιλοδοξία και χαρακτήρα για να κερδίσουμε το τρόπαιο και να κάνουμε υπερήφανους τους φιλάθλους μας».

Πριν από τον τελικό η Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος θα βραβεύσει τους κορυφαίους της περσινής περιόδου 2024-2025 όπως αυτοί ψηφίστηκαν από τους προπονητές και τους αρχηγούς της Handball Premier και ανακοινώθηκαν στην κλήρωση του πρωταθλήματος.

Οι τελικοί του Σούπερ Καπ ανδρών