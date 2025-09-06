Τα Βριλήσσια φιλοξενούν τον ΠΑΟΚ την Κυριακή (7/9), στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα για τον α' γύρο του EHF European Cup.

Η αγωνιστική περίοδος για τα Βριλήσσια και τον ΠΑΟΚ ανοίγει με φόντο ευρωπαϊκό. Οι δύο ομάδες αναμετρώνται την Κυριακή (7/9, 17:00, Action TV 24) στο Δημοτικό Γυμναστήριο Βριλησσίων για τον 1ο γύρο του EHF European Cup, με τον επαναληπτικό να έχει οριστεί να διεξαχθεί το Σάββατο (13/9) στη Βέροια.

Tα Βριλήσσια, φιναλίστ του Κυπέλλου, πήραν το «εισιτήριο» μετά την τιμωρία της Κυπελλούχου Ελλάδος, ΑΕΚ από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία και επιστρέφουν ουσιαστικά μετά από 15 χρόνια στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις!

Έπαιξαν δύο σεζόν στο City Cup (1995-1996, 1997-1998), δύο στο Τσάλεντζ Καπ (1997-1998, 2010-2011), ενώ τη χρονιά 1996-1997 ως πρωταθλητές Ελλάδος αγωνίστηκαν στο Τσάμπιονς Λιγκ χάνοντας δύο φορές από τη Ρούναρ Σάντερφιορντ. Τη σεζόν 2011-2012 ως Κυπελλούχοι Ελλάδος κέρδισαν την έξοδο στην Ευρώπη και κληρώθηκαν με τη Σουηδική Λούγκι, αλλά έχασαν το ματς στα χαρτιά με 10-0, αφού λίγο πριν την έναρξη της σεζόν η ομάδα διαλύθηκε και ανέστειλε τη λειτουργία της. Αυτό θα είναι το 10ο παιχνίδι των Βριλησσίων στην Ευρώπη, έχοντας απολογισμό 2 νίκες και 7 ήττες.

Ο ΠΑΟΚ κέρδισε το εισιτήριο από την 5η θέση στη Handball Premier, αφήνοντας στην 6η θέση τον Ιωνικό, την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος και ετοιμάζεται για τη 14η σεζόν του στα ευρωπαϊκά κύπελλα.

Κορυφαία του στιγμή είναι η συμμετοχή του στους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ (2009-2010) -ως μία από τις 4 ομάδες (ΠΑΟΚ, Αθηναϊκός, Πανελλήνιος ΓΣ, Φίλιππος Βέροιας) που το έχουν καταφέρει- και η παρουσία του 4 φορές (2021-2022, 2017-2018, 2012-2013, 2008-2019) στους «16» του ΕΗF European Cup και του Challenge Cup. Συνολικά έχει πάρει 4 προκρίσεις, ενώ έχει παίξει 43 αγώνες με απολογισμό 10 νίκες- 4 ισοπαλίες-29 ήττες

Η αθηναϊκή ομάδα έχει πολλά νέα πρόσωπα, καθώς προχώρησε σε εννέα μεταγραφές. Από ελληνικής πλευράς στην ομάδα εντάχθηκαν ο πρώην αρχηγός της εθνικής ομάδας Χάρης Μάλλιος, ο Γιάννης Στεφανίτσης, που αποκτήθηκε από τον Διομήδη Άργους, ο Κώστας Τόμσον από τη Σαλαμίνα, ο Κώστας Κιούσης από τον Παπασιδέρη Κορωπίου, ενώ τελευταία κίνηση ήταν του πολύπειρου, Δημήτρη Τζηρά.

Ο προπονητής Θάνος Τούτσης δήλωσε στο γραφείο Τύπου της ΟΧΕ: «Η ομάδα κάνει συνέχεια βήματα μπροστά. Υπάρχουν άνθρωποι με όραμα, έχουμε ενισχυθεί με ποιοτικούς παίκτες, ενώ κρατήσαμε τον κορμό μας. Σίγουρα καμία ομάδα δεν θα είναι στο εκατό τοις εκατό έτοιμη. Σημαντικό ρόλο θα είναι το ποια ομάδα θα επιβάλει το ρυθμό της. Ο ΠΑΟΚ κάνει μια μεγάλη προσπάθεια φέτος που κλείνει και τα εκατό του του χρόνια. Το σημαντικό είναι ότι έχουμε πληρότητα σε κάθε θέση, κάτι που δεν είχαμε πέρσι και φυσικά και εμπειρία που είναι ξεκάθαρο πως υπάρχει πλέον».

Στην αντίπερα όχθη ΠΑΟΚ, με νέο προπονητή τον Μπάμπη Αναναδιάδη προχώρησε στις δικές του κινήσεις. Από πλευράς ξένων παικτών ο «Δικέφαλος» απέκτησε τους Αιγύπτιους πίβοτ Ομάρ Μοκχτάρ,και Μοχάμεντ Εσάν, τον Σκοπιανό δεξιό εξτρέμ Εβγένι Τεμέλκοσκι, ενώ στην ομάδα επέστρεψε ο Σέρβος τερματοφύλακας Ιγκόρ Άρσιτς για τη 2η θητεία του στον ΠΑΟΚ, μετά την αγωνιστική περίοδο 2020-21.

Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ, Μπάμπης Ανανιάδης δήλωσε στο γραφείο Τύπου της ΟΧΕ: «Δύσκολο παιχνίδι, σίγουρα και οι δύο ομάδες δεν θα είναι έτοιμες. Είναι καλό για εμάς που ξεκινάμε εκτός έδρας. Είμαστε καινούργια ομάδα και τα διπλά παιχνίδια χρειάζονται υπομονή και διάρκεια για 120 λεπτά.

Αυτό που θέλουμε είναι να χτίσουμε μια ταυτότητα ως ομάδα με μοντέρνο χάντμπολ, δυνατή άμυνα και εύκολα γκολ στην κόντρα. Ήθελα μια καινούργια πρόκληση στην καριέρα μου και ήρθε η πρόταση από τον ΠΑΟΚ που με κάλυψε. Οι ευθύνες είναι μεγαλύτερες και πρέπει να ανταποκριθούμε όλοι. Αυτό που είναι σίγουρο είναι πως υπάρχει δίψα και όρεξη.

Κάνουμε κάλεσμα στους οπαδούς της ομάδας, να μας στηρίξουν, χρειαζόμαστε τη βοήθεια τους και ελπίζω να τους ανταμείψουμε. Θα πάμε βήμα- βήμα, σκοπός είναι να κερδίζουμε και να βελτιωνόμαστε. Χρειαζόμαστε χρόνο και δουλειά, η οποία δεν μας φοβίζει, υπάρχει καλή αύρα στην ομάδα».