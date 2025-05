Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία χάντμπολ προχώρησε στην αναβολή του αγώνα της ΑΕΚ με την Αλκαλόιντ στα Σκόπια, στον επαναληπτικό τελικό του EHF European Cup.

Ο επαναληπτικός τελικός του EHF European Cup ανάμεσα στην ΑΕΚ και την Αλκαλόιντ στα Σκόπια, αναβλήθηκε.

Μια ώρα μετά την προγραμματισμένη έναρξή του, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία χάντμπολ προχώρησε στην αναβολή του αγώνα στο «Μπόρις Τραϊκόφσκι Σέντερ», για «λόγους ασφαλείας».

Η ανακοίνωση της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας

«O τελικός του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου EHF HC Alkaloid εναντίον AEK Athens HC αναβλήθηκε για λόγους ασφαλείας. Πρόσθετες πληροφορίες για περαιτέρω διαδικασίες θα κοινοποιηθούν σε εύθετο χρόνο».

The EHF European Cup final HC Alkaloid vs AEK Athens HC has been called off due to security concerns. Additional information on further procedures will be communicated in due course.