Νίκη για τη Γεωργία, η θέση της Ελλάδας στον 3ο προκριματικό όμιλο του Εuro 2026 (vid)

Η Γεωργία νίκησε τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη με 28-26 και οι δύο χώρες, μαζί με την Ελλάδα ισοβαθμούν στον 3ο προκριματικό όμιλο του Euro 2026.

Η Γεωργία με όπλο την έδρα της στην Τιφλίδα επικράτησε επί της Βοσνίας/Ερζεγοβίνης με 28-26, για την πρώτη νίκη της στον 3ο όμιλο των προκριματικών του Euro 2026.

Mε τον Γκιόργκι Τσκοβρεμπάτζε να πετυχαίνει 11 γκολ, η Γεωργία πήρε το πρώτο δίποντο στον 3ο όμιλο, όπου μετέχει και η εθνική ομάδα, που ηττήθηκε από την Ισλανδία με 34-25 στη Χαλκίδα, την Τετάρτη (12/3).

Nobody saw that coming 😱🤯#ehfeuro2026 #puregreatness pic.twitter.com/Z1WDabdWsj