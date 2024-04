Ένας θρύλος για τον παγκόσμιο αθλητισμό, ο Δανός, Μίκελ Χάνσεν ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την ενεργό δράση, με την ελπίδα αυτή να έρθει μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι.

Ένας αθλητής θρύλος όχι μόνο στο άθλημά του, αλλά στα σπορ, ο Μίκελ Χάνσεν, αποφάσισε πως έφθασε η ώρα να αποχωρήσει από την ενεργό δράση.

Ο 36χρονος Δανός, που σημάδεψε όσο ελάχιστοι το χάντμπολ, γνωστοποίησε την απόφασή του την Τετάρτη (3/4) σε συνέντευξη Τύπου που διοργάνωσε ο σημερινός του σύλλογος, η Άαλμποργκ Χάντμπολντ.

«Εδώ και σχεδόν είκοσι χρόνια, έχω το προνόμιο να ζω από το άθλημα που αγαπώ. Έχω εκπροσωπήσει μερικούς από τους μεγαλύτερους συλλόγους στον κόσμο. Πάντα έλεγα ότι ήθελα να σταματήσω τη μέρα που το έργο, η χαρά και η αφοσίωση δεν ήταν πια εκεί.

Flashback to Rio 2016, where Mikkel Hansen won an Olympic gold medal and defined handball greatness. As he steps away from the game, join us in celebrating the legacy of a true sporting legend. Cheers to your next adventure, Mikkel! @mikkelhansen24 @ihfhandball @DIFidraet pic.twitter.com/xaVRwolFFF

Αλλά πιστεύω επίσης ότι έχω φτάσει σε ένα μέρος όπου μπορώ να νιώσω ότι υπάρχουν άλλα πράγματα που με τραβούν. Ως εκ τούτου, αισθάνομαι ότι αυτό το καλοκαίρι είναι η τέλεια στιγμή για να τελειώσω την καριέρα μου στον παίκτη», είπε ο Χάνσεν.

Mikkel Hansen 🇩🇰 announces his retirement for the end of this season and we will soon be without crazy goals like this Three-time IHF World Player of the Year, three-time world champion, three-time World Championship MVP — the list goes on and on @DanskHaandbold pic.twitter.com/DaqM0e5t4x