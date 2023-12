Η Δανία οδεύει για τον 2ο διαδοχικό της παγκόσμιο τίτλο στο χάντμπολ γυναικών, με τη Χένι Ρέισταντ με 15 γκολ και δικό της buzzer beater να «εκτελεί» τη γηπεδούχο Δανία στον 1ο ημιτελικό.

Ούτε δύο, ούτε τρία, ούτε πέντε, αλλά 15 γκολ πέτυχε η Χένι Ρέισταντ απέναντι στη Δανία και η Νορβηγία θα έχει την ευκαιρία να διατηρήσει το στέμμα της παγκόσμιας πρωταθλήτριας στο χάντμπολ γυναικών.

Η 24χρονη Ρέισταντ ήταν η απόλυτη πρωταγωνίστρια στον 1ο ημιτελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος, που ολοκληρώνεται στην πόλη Χέρνινγκ της Δανίας.

Παίκτρια της δανικής Εσμπιεργκ, η Ρέισταντ πέτυχε 15 γκολ στη νίκη της Νορβηγίας με 29-28 στην παράταση (καν. αγώνας 23-23) επί της γηπεδούχου Δανίας, με αποκορύφωμα το νικητήριο γκολ στην εκπνοή της παράτασης.

𝑾𝒉𝒂𝒕 𝒂 𝒘𝒐𝒎𝒂𝒏! 🇳🇴 With you, Henny Ella Reistad and a 𝒃𝒖𝒛𝒛𝒆𝒓-𝒃𝒆𝒂𝒕𝒆𝒓 to decide the semi-final in extra time #DENNORSWE2023 #aimtoexcite @NORhandball pic.twitter.com/oiykPZDggP