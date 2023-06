Πολωνός δημοσιογράφος έχασε τη ζωή του στον τελικό του Champions League, η συγκινητική πρόταση από τον προπονητή του Μαγδεμβούργου, που δεν εισακούστηκε

Από ένα τραγικό περιστατικό σημαδεύτηκε ο τελικός του Champions League στην κατάμεστη Lanxess-Arena της Κολωνίας ανάμεσα στο Μαγδεμβούργο και την πολωνική Κίελτσε, το βράδυ της Κυριακής (18/6).

Συγκεκριμένα ο Πολωνός δημοσιογράφος Πάβελ Κότβιτσα έχασε τη ζωή του στη διάρκεια του μεγάλου τελικού. Το συμβάν έγινε στο 47ο λεπτό με τον Κότβιτσα να καταρρέει και παρά τις πρώτες βοήθειες που δόθηκαν, δεν κατέστη δυνατό να σωθεί.

Paweł, my tu jeszcze wrócimy i wygramy, ale Ciebie już nam nikt nie odda… Najszczersze kondolencje dla rodziny. Nic dziś nie jest ważniejsze. pic.twitter.com/5dGWWGgy48

Ο τελικός διεκόπη για περίπου 15 λεπτά. Ιατροί και φυσιοθεραπευτές παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στον Κότβιτσα. Κάποια στιγμή οι διοργανωτές κάλυψαν τον χώρο της ανάνηψης με κουρτίνες. Αν και αρχικά ο Πολωνός δημοσιγράφος φάνηκε να ανταποκρίνεται, η ιστορία έχει τραγικό τέλος, καθώς στο νοσοκομείο άφησε την τελευταία του πνοή.

Musimy sprecyzować to, co stało się wczoraj. Niedługo po tym, gdy przytomność na trybunach stracił dziennikarz Paweł Kotwica, trener Bennet Wiegert podszedł do Talanta Dujshebaeva i faktycznie zaproponował zakończenie meczu z wynikiem jaki w tym momencie widniał na tablicy. Tytuł… pic.twitter.com/ATQPg4v3Kb